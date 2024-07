Il re britannico Carlo III ha espresso il desiderio di visitare i suoi nipoti negli Stati Uniti e di risolvere la faida con Harry. Yoan Valat/EPA POOL/AP

Re Carlo sta attualmente tenendo dei colloqui che porteranno a un viaggio per vedere suo figlio Harry in America. Tuttavia, il principe William e la regina Camilla si oppongono fermamente all'idea.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo ha intenzione di visitare il figlio minore Harry e i nipotini Archie e Lilibet negli Stati Uniti.

Secondo l'esperto reale Tom Quinn, Carlo vuole essere un «nonno avvicinabile» per i suoi nipoti.

Un possibile viaggio a Montecito potrebbe aver luogo il mese prossimo, dato che il monarca ha un buco nella sua agenda. Mostra di più

Carlo vuole visitare il figlio minore e soprattutto i nipoti negli Stati Uniti. Lo scrive l'esperto reale Tom Quinn sul britannico «Mirror».

Il re vuole essere un «nonno avvicinabile» per Archie e Lilibet - il problema è viaggiare a Montecito per visitare i figli di Harry. Ora però c'è una possibilità, dato che il mese prossimo c'è un buco nella sua agenda.

Quinn continua a dubitare che il secondogenito voglia portare i suoi figli nel Regno Unito. L'autore raddoppia su questo punto: in un testo precedente aveva già scritto che i bambini non si sarebbero mai recati nella patria del padre - e, per inciso, nemmeno Meghan.

«La faida è andata avanti abbastanza a lungo»

Le «conversazioni» di cui parla Quinn riguarderebbero un «viaggio privato» del re: «È disperato. Vuole vedere i suoi nipoti e trova terribile che non lo ricordino come nonno».

Carlo si sente meglio dopo la diagnosi di cancro e un eventuale viaggio negli Stati Uniti potrebbe allentare le tensioni con Harry.

«Quando è troppo è troppo, questa faida è durata abbastanza. Carlo vuole davvero metterla a tacere, ma sa anche che questo deve avvenire nella nuova casa di Meghan e Harry. Anche per via dei nipotini», ha dichiarato una fonte al «Mirror».

Al momento, Camilla e William si oppongono al viaggio. Lei è molto preoccupata per la salute del re. L'erede al trono, invece, «non mostra alcuna comprensione» per il desiderio di vedere Harry.