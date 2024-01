Dopo che la causa è stata ritirata, il principe Harry è però ancora coinvolto in altri quattro casi presso l'Alta Corte di Londra (foto d'archivio). KEYSTONE

Il principe Harry conduce da tempo una lotta legale contro i media scandalistici britannici, e in alcuni casi con successo. Per quanto riguarda la causa di diffamazione contro il tabloid «Mail on Sunday» il figlio minore di re Carlo si è arreso.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry ha ritirato una causa per diffamazione contro l'editore del tabloid «Mail on Sunday».

Secondo «Mail» e «Telegraph» gli saranno addebitate ulteriori spese legali a sei cifre, sue e del giornale. La cifra è stimata a 750.000 sterline.

Dopo il ritiro della causa, il 39enne è ancora coinvolto in un totale di quattro casi presso l'Alta Corte di Londra. Mostra di più

Il principe Harry ha ritirato una causa per diffamazione contro l'editore del tabloid «Mail on Sunday». Il figlio minore del re Carlo III aveva citato in giudizio l'Associated Newspapers Limited (ANL) per un articolo d'opinione su una causa pendente del 39enne contro il Ministero degli interni britannico.

Il duca di Sussex ha visto la sua reputazione danneggiata. Nel testo è stato accusato di aver dato una falsa impressione riguardo alla sua disponibilità a pagare per la sua protezione da parte della polizia in Gran Bretagna.

Delle spese legali costose

Nel dicembre 2023 un giudice ha respinto la richiesta di Harry di una procedura accelerata perché l'editore aveva una possibilità di successo in tribunale. Il reale ha poi dovuto pagare le spese legali della controparte pari a 48.447 sterline (53.441 euro).

Adesso il principe ha ritirato l'intera causa, come ha riportato venerdì il «MailOnline». L'agenzia di stampa britannica PA ha riferito che la corte ha ricevuto una notifica in merito e secondo il tabloid dovrà pagare ulteriori spese legali a sei cifre.

In una risposta i rappresentanti del 39enne non hanno affrontato direttamente il ritiro della causa. «Come nel caso dei procedimenti legali, sono passati anni da quando è stata presentata la denuncia», ha affermato PA citando una dichiarazione. Si aspetta ancora un risultato riguardo alla causa vera e propria contro il Ministero degli interni britannico.

«La sua attenzione rimane su quello e sulla sicurezza della sua famiglia, e non su questi procedimenti legali, che continuano a fornire da tanti anni a questa parte una piattaforma per le false affermazioni del Mail», si legge.

Un'ulteriore procedura a tutela della famiglia

Nel procedimento contro il Ministero degli interni, Harry vuole assicurarsi che a lui e alla sua famiglia venga garantita la piena protezione della polizia nonostante abbiano lasciato la cerchia ristretta dei reali britannici. Altrimenti, sostiene il principe, non potrebbero più venire facilmente in Gran Bretagna.

Un comitato aveva in precedenza deciso che la protezione personale del duca di Sussex e della sua famiglia sarebbe stata declassata. Il verdetto in questo caso è ancora pendente.

Dopo il ritiro della causa, il 39enne è ancora coinvolto in un totale di quattro casi presso l'Alta Corte di Londra. Questi includono un'altra causa contro l'ANL, e dei procedimenti contro gli editori Mirror Group Newspapers (MGN, «Daily Mirror», «Sunday Mirror» e «Sunday People») e News Group Newspapers («The Sun»), che da anni ha interrotto la pubblicazione del tabloid «News Of The World».

I procedimenti trattano la raccolta illegale di informazioni. Harry e altre celebrità accusano questi media, tra le altre cose, di aver intercettato le loro caselle di posta senza permesso.

Nel caso MGN, al principe sono stati riconosciuti danni pari a 140.600 sterline, ma è prevista un'altra udienza in primavera.

dpa