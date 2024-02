Re Carlo III è malato di cancro. Yoan Valat/EPA POOL via AP/dpa

La famiglia reale britannica ha annunciato pubblicamente che a re Carlo è stato diagnosticato un cancro. Questa comunicazione trasparente è sorprendente. Un esperto ritiene che informare il pubblico sia sensato e spiega il perché.

Hai fretta? blue News riassume per te Buckingham Palace ha reso noto lunedì che a re Carlo III è stato diagnosticato un cancro.

Quindi per il momento non parteciperà agli appuntamenti pubblici.

Un professionista dei media elogia la comunicazione sulla diagnosi di Carlo: il pubblico viene così informato dei fatti e si previene il gossip selvaggio.

L'esperto non crede che il Palazzo renderà pubblico di che tipo di cancro si tratta. Mostra di più

Lunedì la famiglia reale britannica ha annunciato che re Carlo III è malato di cancro. La comunicazione di Buckingham Palace, in passato, non è sempre stata così trasparente.

Di che tipo di tumore si tratti non è stato reso noto. Nel comunicato stampa si legge solo che il 75enne ha iniziato un trattamento regolare e che i medici gli hanno consigliato di non partecipare a nessun appuntamento pubblico per il momento. Continuerà però a condurre gli affari di Stato.

«Questa comunicazione aperta da parte del Palazzo ha perfettamente senso, in quanto pone fine al gossip selvaggio dei media», afferma Ferris Bühler in un'intervista a blue News. Bühler è un esperto di pubbliche relazioni e media e proprietario della Ferris Bühler Communications.

Grazie alla trasparenza sulla diagnosi della malattia di sovrano, il pubblico sa cosa sta succedendo e comprenderà se il Re andrà in pensione nel prossimo futuro.

Un'arma a doppio taglio

In generale, l'esperto descrive la comunicazione delle malattie dei capi di Stato come un'arma a doppio taglio: «Da un lato, l'obiettivo è dipingere queste persone nel modo più forte possibile e trasmettere un senso di sicurezza al popolo. Le malattie vengono quindi spesso divulgate con grande cautela ed esitazione, anche perché le informazioni mediche sono una questione privata».

D'altra parte, secondo Bühler, quando un capo di Stato annulla gli appuntamenti e si ritira dai riflettori le voci sui media tradizionali e sui social si diffondono molto rapidamente.

La divulgazione del tipo di tumore creerebbe incertezza

Il Palazzo annuncerà presto quale tipo di cancro è stato diagnosticato al re britannico? «No, non credo. Al momento è irrilevante per il pubblico», afferma l'esperto.

L'esperto di pubbliche relazioni e media Ferris Bühler ritiene che la comunicazione aperta del Palazzo in merito alla diagnosi di cancro di re Carlo «abbia perfettamente senso». ferrisbuehler.com

Bühler ritiene inoltre che l'annuncio del tipo di tumore porterebbe solo a ulteriori speculazioni sulle possibilità di guarigione e potrebbe causare incertezza.

Lo stesso Carlo ha voluto rendere pubblica la sua diagnosi

Il comunicato di Buckingham Palace afferma che è stato Carlo stesso a decidere di fornire informazioni sulla sua diagnosi. Voleva evitare speculazioni.

Il 75enne è il monarca britannico da più di un anno. Alla fine di gennaio è stato curato in ospedale per un ingrossamento della prostata. Secondo quanto reso noto, durante i vari controlli è stata scoperta un'altra anomalia che si è rivelata essere un cancro. Ma non sarebbe alla prostata.

«Sta affrontando il trattamento di buon umore e si augura di tornare pienamente ai suoi doveri pubblici il prima possibile», scrive il Palazzo. La dichiarazione dice anche che Carlo è grato alla sua équipe medica per il rapido intervento.