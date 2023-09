Rai 3

L’ex presentatore di «Linea Notte» riflette sulla rete di Viale Mazzini e denuncia: «Così il servizio pubblico non si riconosce più».

Maurizio Mannoni è stato rimosso dopo 15 anni di onorato servizio alla conduzione di «Linea Notte» su Rai3.

Ora in ferie forzate fino alla pensione, l’anchorman riflette sulla deriva della rete ammiraglia, che a suo dire, ha perso appeal.

«Come spettatore posso dire che fatico a riconoscere il servizio pubblico. E come me tanti di quelli che incrocio e mi chiedono: ma che cosa sta succedendo?», dice nell’intervista per Repubblica.

«C’è la delusione, la disaffezione di una fetta consistente del pubblico (…) Si tratta di un processo che non è cominciato adesso, ma che i vertici attuali mi pare abbiano aggravato.»

«La fidelizzazione è un’operazione lunga e complessa: troncare di netto con conduttori e programmi che avevano una loro identità, un seguito, un certo appeal può sembrare facile: togli un po’ di roba che c’era prima e ne metti un’altra, badando solo alla fedeltà politica, ma rischi moltissimo».

«Se il prodotto non è interessante la gente se ne va»

Secondo Mannoni, in passato, seppur tra molte difficoltà, uno spazio super partes era comunque garantito.

«Ma prima nel bene e nel male alcuni spazi venivano preservati: Rai3, anche nell’epoca berlusconiana, ha continuato a esistere pur fra mille difficoltà. Ora invece cosa resta? Sì, c’è il Tg3 che continua ad avere una linea e autonomia, ma poi poco altro».

Il problema è reale e offre il fianco alla concorrenza.

«Se tu non offri più un prodotto interessante per una fetta di pubblico, che fra l’altro è quello più legato alla Rai, e questo pubblico trasmigra altrove, è un problema».

Covermedia