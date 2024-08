Nicole Kidman

Al Festival di Venezia 2024 l'attrice presenta il film «Babygirl», thriller a tinte forti.

Covermedia

Nicole Kidman protagonista alla Mostra del cinema di Venezia. La star australiana è arrivata al Lido con il resto del cast di «Babygirl», thriller erotico diretto dalla regista di origine danese Halina Reijn.

«Amo indagare le donne, gli esseri umani in tutte le loro sfaccettature – ha detto Nicole Kidman -, ma oggi sono spaventata di consegnare al mondo questo film così estremo. Mi sento esposta e vulnerabile e ora tremo».

Nel film l'ex moglie di Tom Cruise compare nuda in più di una scena di sesso. La Kidman interpreta Romy, manager di un'industria robotica, sposata e con figlie, che si trova improvvisamente invischiata in un rapporto sadomaso con un giovanissimo stagista Samuel (Harris Dickinson). Scopo di Samuel è quello di ribaltare la situazione, da stagista a dominator facendo attraversare a una donna, abituata comandare come è Romy, tutte le umiliazioni possibili.

«Un film del genere è stato possibile e ho accettato di farlo perché la regista era una donna e non c'era sfruttamento, non ho sentito mai sfruttata la mia immagine. – ha spiegato la diva di Hollywood -Raccontare un film così esplicito con una donna dietro la telecamera era una cosa del tutto unica».

«Per affrontare tante scene di nudo e di sesso abbiamo fatto tante prove e ci siamo seduti al tavolino e parlato molto. E poi abbiamo avuto una bravissima intimacy coordinator che ci ha fatto capire quello che si poteva fare e quello che era meglio evitare. Ci ha fatto capire che ogni scena intima è un luogo sacro, ma in fondo tutto è intimo».

Nel cast anche Antonio Banderas, nei panni del marito della protagonista.

