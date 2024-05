Durante la loro visita di Stato in Svezia, il re Frederik e la regina Maria si sono mostrati più innamorati di quanto non lo fossero da tempo. Foto: AGO/PPE

La coppia reale danese si è recata in visita di Stato in Svezia questa settimana. Gli osservatori hanno notato quanto Frederik e Mary fossero innamorati e hanno persino infranto il protocollo reale.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te La coppia reale danese è stata in visita di Stato in Svezia lunedì e martedì.

Gli osservatori reali sono rimasti colpiti da quanto Re Frederik e la Regina Maria fossero innamorati durante i loro incontri con i reali svedesi.

Il secondo giorno della visita di Stato in Svezia, i due regnanti danesi si sono persino appartati in pubblico. Mostra di più

La coppia reale danese è stata in visita di Stato in Svezia questa settimana. Il canale televisivo svedese SVT ha trasmesso in diretta lunedì l'arrivo di re Frederik e della regina Maria a Stoccolma.

Mentre i reali danesi, insieme alla principessa ereditaria svedese Victoria e a suo marito, il principe ereditario Daniel, arrivavano in una barca a remi dorata vicino al Palazzo di Stoccolma, si sono sentiti dei colpi di cannone.

In seguito, il re di Svezia Carl XVI Gustaf e la regina Silvia hanno ricevuto la coppia reale danese.

Re Frederik: «Ci sentiamo a casa»

Re Frederik ha descritto la sua visita in Svezia come un buon inizio di un nuovo capitolo. «Forse siamo all'estero, ma ci sentiamo a casa», ha detto il monarca durante la conferenza stampa al Palazzo di Stoccolma.

Incontro a pranzo a Stoccolma: Re Carl Gustaf, la Regina Silvia, Re Frederik e la Regina Maria. Foto: IMAGO/ANP

È tradizione danese che la prima visita di Stato dei nuovi sovrani avvenga in uno dei Paesi scandinavi confinanti. Frederik è succeduto al trono alla madre, la regina Margrethe II, all'inizio dell'anno.

Maria e Frederik infrangono il protocollo

Non esiste una tradizione d'amore nell'aria durante le visite di Stato dei reali.

Tuttavia, il secondo giorno della loro visita di Stato in Svezia, Maria e Frederik si sono amati in pubblico. La coppia si è incontrata a pranzo con il re Carl Gustaf e la regina Silvia al municipio di Stoccolma.

Le immagini mostrano Frederik che bacia teneramente Mary sulla guancia. I due si sono anche abbracciati ed erano visibilmente felici di rivedersi dopo aver trascorso la mattinata separati. In seguito, la coppia reale si è guardata innamorata.

Frederik e Mary hanno infranto il protocollo con il loro flirt: di solito una coppia reale non si scambia effusioni in pubblico.

Gli osservatori reali ritengono che Frederik e Mary abbiano voluto mettere a tacere una volta per tutte le voci di crisi degli ultimi mesi con questi teneri gesti.