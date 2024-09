King Charles Iii

Il monarca esprime tristezza per la morte della grande attrice britannica, scomparsa ieri all'età di 89 anni.

Re Carlo III offre un tributo a Maggie Smith a poche ore dalla sua scomparsa. Il monarca ha espresso tristezza a nome suo e della moglie Camilla per la morte della star di «Downton Abbey», avvenuta ieri all'età di 89 anni.

In un messaggio condiviso su Instagram Stories, il Re ha scritto a commento di un'immagine accanto all'attrice: «Io e mia moglie siamo profondamente tristi nell'apprendere della morte di Dame Maggie Smith».

«Mentre il sipario cala su un tesoro nazionale, ci uniamo a tutti coloro che in tutto il mondo stanno ricordando con profonda ammirazione e affetto le sue numerose grandi interpretazioni, nonché il suo calore e la sua arguzia che trasparivano sia sul palco che fuori».

Il ricordo di re Carlo III su Maggie Smith Instagram Stories

Maggie, che ha ricevuto il titolo di Dama dalla regina Elisabetta nel 1990, è deceduta in un ospedale di Londra venerdì 27 settembre.

La famiglia ha annunciato la notizia con un comunicato: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith».

«Si è spenta pacificamente in ospedale oggi, venerdì 27 settembre. Una persona intensamente riservata, alla fine era con amici e familiari. Lascia due figli e cinque amorevoli nipoti che sono devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna».

«Cogliamo l'opportunità per ringraziare l'incredibile staff del Chelsea and Westminster Hospital per la loro cura e la loro gentilezza durante i suoi ultimi giorni. Ringraziamo tutti voi per i vostri gentili messaggi e per il vostro sostegno, e chiediamo il rispetto della privacy in questo momento».

