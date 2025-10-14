Damiano David

Sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, il frontman dedica all’adolescente che si è tolto la vita un momento di intensa commozione: «Le parole possono lasciare lividi che non si vedono».

Covermedia Covermedia

Damiano David ha aperto il suo concerto romano con un messaggio toccante rivolto a Paolo Mendicino. L'ex frontman dei Måneskin ha voluto ricordare l'adolescente che si è tolto la vita dopo aver subito atti di bullismo, dedicandogli parole cariche di dolore e responsabilità.

Sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, prima di eseguire la cover di «Le tasche piene di sassi» di Jovanotti, Damiano si è fermato e ha dichiarato: «Le parole non si vedono, non si toccano, eppure sanno lasciare lividi profondi. A volte basta una frase detta con leggerezza per incrinare qualcosa dentro».

Con voce rotta dall'emozione, ha aggiunto: «Questa sera non avrò un ospite sul palco, ma mai come in questo caso lo avrei voluto portare qui accanto a me e tenergli la mano. Scusaci veramente tanto, Paolo. Questo è per te».

Il momento ha colpito profondamente il pubblico, che ha risposto con applausi e silenzi carichi di partecipazione. Presenti tra gli spettatori anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, i componenti dei Måneskin, a testimonianza di un legame che va oltre la scena musicale.

Con questo gesto, Damiano non solo ha reso omaggio alla memoria di Paolo, ma ha lanciato un invito collettivo alla consapevolezza.