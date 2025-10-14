  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Contro il bullismo Damiano David dedica una canzone a un adolescente che si è tolto la vita: «Scusaci Paolo»

Covermedia

14.10.2025 - 11:00

Damiano David
Damiano David

Sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, il frontman dedica all’adolescente che si è tolto la vita un momento di intensa commozione: «Le parole possono lasciare lividi che non si vedono».

Covermedia

14.10.2025, 11:00

14.10.2025, 11:06

Damiano David ha aperto il suo concerto romano con un messaggio toccante rivolto a Paolo Mendicino. L'ex frontman dei Måneskin ha voluto ricordare l'adolescente che si è tolto la vita dopo aver subito atti di bullismo, dedicandogli parole cariche di dolore e responsabilità.

Sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, prima di eseguire la cover di «Le tasche piene di sassi» di Jovanotti, Damiano si è fermato e ha dichiarato: «Le parole non si vedono, non si toccano, eppure sanno lasciare lividi profondi. A volte basta una frase detta con leggerezza per incrinare qualcosa dentro».

Con voce rotta dall'emozione, ha aggiunto: «Questa sera non avrò un ospite sul palco, ma mai come in questo caso lo avrei voluto portare qui accanto a me e tenergli la mano. Scusaci veramente tanto, Paolo. Questo è per te».

Il momento ha colpito profondamente il pubblico, che ha risposto con applausi e silenzi carichi di partecipazione. Presenti tra gli spettatori anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, i componenti dei Måneskin, a testimonianza di un legame che va oltre la scena musicale.

Con questo gesto, Damiano non solo ha reso omaggio alla memoria di Paolo, ma ha lanciato un invito collettivo alla consapevolezza.

I più letti

Ecco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace
Un arresto nel Luganese per una presunta truffa sanitaria
Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Nataly Ospina sulla relazione con Ezio Greggio: «Dicono che non è vero amore, ma...»

Le ultime su Damiano David

E i Måneskin e Dove Cameron?. Damiano David torna sul palco in Italia: «Ancora mi fate tremare»

E i Måneskin e Dove Cameron?Damiano David torna sul palco in Italia: «Ancora mi fate tremare»

«Mamma mia, che concerto!». Damiano David conquista il pubblico di Zurigo, ecco com'è andato il suo show

«Mamma mia, che concerto!»Damiano David conquista il pubblico di Zurigo, ecco com'è andato il suo show

Victoria supera Damiano. Verso la reunion dei Maneskin, anche se il motivo sarebbe poco romantico...

Victoria supera DamianoVerso la reunion dei Maneskin, anche se il motivo sarebbe poco romantico...

Altre notizie

Nuovo equilibrio familiare. Miriam Leone e la maternità: «Temevo di non riuscirci»

Nuovo equilibrio familiareMiriam Leone e la maternità: «Temevo di non riuscirci»

Colpito un albero. Incidente d'auto a East Hampton per Alec Baldwin: «Stiamo bene, siamo illesi»

Colpito un alberoIncidente d'auto a East Hampton per Alec Baldwin: «Stiamo bene, siamo illesi»

Ecco cosa è successo. Jolanda Renga minacciata: «Ci dai i soldi o pubblichiamo tue foto intime»

Ecco cosa è successoJolanda Renga minacciata: «Ci dai i soldi o pubblichiamo tue foto intime»