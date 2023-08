Un caro amico della principessa Charlène è morto

La principessa Charlène di Monaco piange la perdita di Derek Watts, un amico di famiglia di lunga data. IMAGO/NurPhoto

La principessa Charlène non ha vita facile in questo momento. Infatti il suo caro amico Derek Watts è morto all'età di 74 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Charlène piange la perdita di Derek Watts, un amico di famiglia di lunga data.

Il noto giornalista investigativo e presentatore è morto di cancro ai polmoni all'età di 74 anni.

È stato lui ad annunciare la gravidanza della principessa via Twitter (il nuovo X) e a rivelare che aspettava due gemelli. Mostra di più

Mentre negli ultimi giorni la corte monegasca fa notizia e circolano voci sul trasferimento della principessa in Svizzera, Charlène deve affrontare anche una perdita: il suo amico Derek Watts è infatti morto il 22 agosto. È stato un noto giornalista investigativo e conduttore di «Carte Blanche».

Lo ha onorato pubblicamente sulla pagina Instagram della Princess Charlène of Monaco Foundation, dove i post sono accuratamente selezionati. «La sua eredità nel mondo della radiodiffusione e il suo contributo a varie cause saranno sempre ricordati. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento. Riposa in pace, Derek», si legge accanto a una foto del defunto.

La moglie del principe Alberto si fidava del giornalista. Quindi è stato lui a poter annunciare la sua gravidanza con due gemelli su X, all'epoca Twitter. L'informazione non proveniva dalla stessa Charlène, ma da suo padre Michael Kenneth Wittstock, con il quale Watts era amico dai tempi della scuola.

Dopo una diagnosi di cancro alla pelle annunciata nel giugno 2022, il 74enne ha dichiarato nel giugno 2023 che il cancro si era diffuso ai polmoni.

Watts lascia la moglie e due figli.