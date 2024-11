Francesco Totti e Ilary Blasi, in una foto del 2016. Keystone

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati in tribunale per una nuova udienza sul loro difficile divorzio, segnato da accuse reciproche e questioni irrisolte.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati in tribunale martedì scorso per una nuova udienza legata al loro complesso divorzio. Come riporta «la Repubblica», i due si sono scambiati una stretta di mano davanti ai presenti, un gesto di distensione significativo dopo mesi di accuse reciproche e battaglie legali, come quella nota sui Rolex e le borse.

Tuttavia rimane incerto se arriveranno a un accordo fuori dal tribunale.

Infatti restano in sospeso temi importanti, tra cui l'assegnazione della villa all'Eur, l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento. In precedenza il giudice aveva stabilito per i figli Cristian, Chanel e Isabel un contributo mensile di 12'500 euro, più 40'000 euro annui per le loro rette scolastiche.

Adesso però l'ex modella richiede un aumento a 18-20'000 euro mensili, giustificandolo con il calo delle sue entrate lavorative dopo la fine del contratto con Mediaset.

La difesa dell'ex calciatore ha presentato però le recenti collaborazioni dell'ex moglie, come lo show «Battiti Live» e il docufilm «Unica», per il quale avrebbe guadagnato circa 700'000 euro.

Chi ha tradito per primo?

Il nodo centrale del divorzio rimane un altro, vale a dire l'annosa questione della colpa, ossia determinare chi abbia tradito per primo. Entrambi sostengono che sia stato l'altro a rompere l'equilibrio matrimoniale con un bel paio di corna.

L'ex capitano della Roma, in un'intervista rilasciata nel 2022 al «Corriere della Sera», ha dichiarato che la sua storia con Noemi Bocchi è iniziata solo nel gennaio 2022, in seguito alla scoperta di un presunto tradimento dell'ex.

Dal canto suo, la showgirl ha sostenuto nel suo documentario «Unica» che il suo incontro con il personal trainer Cristiano Iovino è stato solo un innocente caffè, e nel libro «Che stupida» ha affermato che la relazione di Totti con Bocchi è iniziata già nel gennaio 2021.