«Chiedo sinceramente scusa alla comunità ebraica per le mie parole o azioni», si legge nel messaggio di Kanye West scritto in ebraico (foto d'archivio). IMAGO/Cover-Images

Kanye West si è scusato con la comunità ebraica per una serie di frasi antisemite pubblicate a inizio mese sui social media, ma pronunciate anche durante i suoi concerti.

«Chiedo sinceramente scusa alla comunità ebraica per le mie parole o azioni, non era mia intenzione ferire o mancare di rispetto, e mi rammarico profondamente per qualsiasi dolore che posso aver causato», si legge nel messaggio scritto in ebraico.

«Mi impegno a imparare da questa esperienza per avere maggiore sensibilità in futuro», scrive l'ex marito di Kim Kardashian.

SDA