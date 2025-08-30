  1. Clienti privati
Transenne in spiaggia Vasco Rossi in Puglia con fan un po' invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»

30.8.2025 - 20:17

Vasco Rossi durante un concerto
IMAGO/ZUMA Press

Il celebre rocker di Zocca, noto per la sua franchezza, ha espresso sui social la sua perplessità per non essere lasciato in pace nemmeno in vacanza, che da anni passa nello stesso hotel il Puglia, dove in spiaggia son state posate delle transenne per permettere ai suoi fan di incontrarlo, ma con ordine.

Sara Matasci

30.08.2025, 20:17

30.08.2025, 20:21

Vasco Rossi ha recentemente trascorso le sue vacanze in Puglia, dove ha affrontato una situazione piuttosto comune per le celebrità: l'invadenza dei fan.

Con la sua consueta schiettezza, il celebre rocker di Zocca ha utilizzato i social media per esprimere il suo disappunto, sottolineando che non è parte di un «biglietto vacanza» dell'hotel, ma semplicemente un ospite pagante.

Durante il soggiorno al Kalidria, un resort situato a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, i fan si sono radunati in gran numero, desiderosi di scattare una foto o di avere un momento con il loro idolo, il Komandante.

Nonostante l'affetto dei fan, come riporta «Leggo.it», il 73enne ha voluto chiarire la sua posizione, mantenendo un tono ironico e diretto.

«Vengo in vacanza in questa splendida terra da molti anni»

Vasco Rossi ha un legame speciale con la Puglia, che considera la sua seconda casa. Ha espresso il suo amore per la regione, di cui è cittadino onorario, attraverso una serie di foto che lo ritraggono in momenti di relax e interazione con i fan.

«Vengo in vacanza in questa splendida terra da molti anni», ha dichiarato, mostrando il suo affetto per la regione.

A 73 anni, il rocker si sta preparando per il suo prossimo tour nel 2026, ma anche in vacanza non dimentica i suoi fan.

Per gestire l'afflusso di ammiratori, sono state installate delle transenne sulla spiaggia vicino al resort, permettendo ai fan di incontrare il loro idolo in modo ordinato. Vasco ha concluso il suo messaggio ringraziando tutti e ribadendo il suo legame affettivo con la Puglia.

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

