Al concerto di Vasco Rossi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono mostrati insieme per la prima volta in pubblico, accompagnati da Aurora, che sembra approvare la nuova relazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Settimana scorsa erano usciti allo scoperto: Michelle Hunziker e il suo nuovo compagno, Nino Tronchetti Provera.

Alcuni giorni dopo, in occasione del concerto di Vasco Rossi a Roma, la nativa di Sorengo ha fatto la sua prima apparizione pubblica con l'imprenditore italiano.

I due erano accompagnati dalla figlia di lei, Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Mostra di più

Michelle Hunziker ha deciso di non nascondere più la sua relazione con Nino Tronchetti Provera.

Come riportato anche dal magazine «Chi», la coppia ha scelto il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma come occasione per la prima apparizione pubblica.

Una coppia rock

L'evento, caratterizzato da un'atmosfera rock e coinvolgente, ha fatto da sfondo a momenti di tenerezza tra i due, che si sono scambiati sorrisi, balli e baci appassionati sotto gli occhi di migliaia di spettatori.

Insieme a loro, in prima fila, c'era anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle e del cantante Eros Ramazzotti. La 28enne ha partecipato con entusiasmo alla serata, mostrando di approvare la nuova relazione della madre.

I tre sono apparsi affiatati e immersi nell'atmosfera festosa, dimostrando una sintonia evidente tra Michelle e Nino.

@gossipbitches MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI al concerto di Vasco Rossi ✔️😉 ♬ suono originale - gossipgirls

Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera, nato nel 1969 a Milano, è un imprenditore di spicco nel panorama italiano. Cugino di Giovanni Tronchetti Provera, proviene da una famiglia influente nell'industria italiana.

Dopo aver conseguito una laurea in Economia alla Bocconi e un MBA all'INSEAD, ha iniziato la sua carriera nella consulenza con McKinsey, per poi entrare nei vertici di Finsiel e Olivetti, parte del gruppo Telecom Italia.

Nel 2007, Nino ha fondato Ambienta, un fondo europeo specializzato in investimenti sostenibili. Attualmente è managing partner di Ambienta, che gestisce miliardi di euro in progetti a basso impatto ambientale, ed è considerato un pioniere nell'eco-finanza.

Sul fronte personale, Nino è l'ex marito della fotografa Francesca Malgara, con cui ha avuto tre figlie: Virginia, Allegra e Camilla.

La relazione con Michelle sembra aver raggiunto un equilibrio e, dopo settimane di indiscrezioni, la coppia si mostra in pubblico con naturalezza. Resta da vedere se ci saranno vacanze d'amore ufficiali in vista dell'estate.