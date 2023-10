Lara Gut Behrami è stata la più veloce. KEYSTONE

Non poteva iniziare meglio la stagione di Coppa del Mondo per Lara Gut-Behrami.

A dieci anni dalla sua prima vittoria in gigante, proprio qui sulle nevi di Sölden, Lara Gut-Behrami non intende smettere di stupire.

La 32enne ha approcciato la nuova stagione di Coppa del Mondo alla perfezione, assicurandosi il successo - per soli due piccoli centesimi - sull'italiana Federica Brignone.

La ticinese, in una pista sempre più rovinata, ha cambiato marcia sul muro recuperando il margine perso nella prima manche. A completare il podio è stata Petra Vlhova (+ 0”14).

Fra le altre rossocrociate da segnalare il bel recupero di Mélanie Meillard, risalita sino alla 17esima piazza.

«Sto diventando vecchia, ma sono felice»

«È incredibile vincere, sono molto contenta. È stata una giornata dura. Sto diventando vecchia, ma sono felice», ha commentato a caldo Lara Gut-Behrami pochi minuti dopo il trionfo al debutto stagionale.

«Ho avuto una buona estate, - ha raccontato la ticinese - in allenamento stavo sciando velocemente in gigante, ma ciò non significa automaticamente che le cose vanno bene anche in gara. È sempre un’altra cosa».

«È la prima volta che iniziavo la stagione col numero uno (quindi prima a partire, ndr.), sentivo la pressione, ma alla fine è andato tutto bene», ha infine concluso la 32enne.

Swisstxt - fon