Girardelli bacchetta Gut-Behrami e Shiffrin: «Non si sega il ramo sul quale si sta seduti»

Lara Gut-Behrami. KEYSTONE

L'anticipo della stagione delle gare, a Sölden, già a ottobre, è sempre più materia di critica, con Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, tra gli altri, ad aver espresso le loro forti opinioni in merito. Due leggende dello sci e un importante organizzatore hanno ora criticato i punti di vista delle due ragazze.

Hai fretta? blue News riassume per te La stagione di Coppa del Mondo di sci avrà inizio fra poco più di una settimana.

Un anticipo che ha fatto storcere il naso a Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, tra gli altri.

Le opionioni delle tue star del Circo Bianco hanno generato le seccate reazioni di grandi ex del passato, su tutti Marc Girardelli.

Anche il direttore sportivo della gara sul Matterhorn ha ricordato l'importanza dell'anticipo sul calendario tradizionale. Mostra di più

L'abbassamento delle temperature dello scorso fine settimana ha permesso di preparare al meglio la pista di slalom gigante sul ghiacciaio del Rettenbach, così da poter assicurare e le gare del 28-29 ottobre.

Già, perché la stagione di Coppa del Mondo di sci inizia già fra poco più di una settimana.

Un anticipo sul tradizionale programma che ha fatto storcere il naso a molti, tra cui la sciatrice ticinese Lara Gut-Behrami, la quale ha criticato questa scelta sulle colonne del Blick.ch.

«Se le persone nella zona di arrivo sono in maglietta e quelle davanti alla TV indossano il costume da bagno, non è logico. Questo non fa venire voglia di sciare».

Critiche sono piovute anche dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che negli anni, a più riprese, ha parlato della sostenibilità ambientale del Circo Bianco.

«Posso raggiungere lo stato mentale per gareggiare in qualsiasi momento, anche con temperature calde. Ma ha davvero senso? Fino a che punto dobbiamo adattare il nostro ambiente ai nostri programmi? O dovremmo adattarci noi all'ambiente?».

Ma, come riporta sempre il Blick, c'è chi non la pensa come le due ragazze. Uno di questi è l'ex asso dello sci Marc Girardelli, oggi 60enne, che come la Shiffrin ha vinto per cinque volte il grande globo di cristallo.

«Idoli come Shiffrin e Gut-Behrami dovrebbero smettere di segare il ramo su cui loro stesse sono sedute!», ha commentato il lussemburghese seccato.

Marc Girardelli ad Adelboden nel 1989 KEYSTONE

«Posso assicurare a Mikaela Shiffrin che la neve viene prodotta a Sölden con una tecnologia altamente ecologica. E Lara Gut-Behrami dovrebbe ricordare che gli Australian Open di tennis suscitano grande interesse anche in Europa, nonostante il torneo si svolga in pieno inverno», ha aggiunto l'ex campione.

A Girardelli ha fatto eco un altro grande ex, il tedesco Frank Wörndl: «Sono appena stato al supermercato dove offrono gli stollen natalizi alla cassa già due mesi prima di Natale. Per lo stesso motivo, l'industria dello sci ha bisogno che la Coppa del Mondo inizi a fine autunno. È grazie alle gare che la gente deve farsi venire l'appetito per l'inverno».

Il boss della prima gara sul Matterhorn: «L'inizio anticipato è molto importante per l'industria dello sci»

Fran Julen in compagnia della presentatrice Michelle Hunziker. KEYSTONE

Il vallesano 65enne direttore della discesa di Coppa del Mondo sul Matterhorn Franz Julen, conosce bene il mondo dello sci: in passato ha curato l'immagine di Pirmin Zurbriggen e Vreni Schneider.

CEO di Völkl Ski e Intersport International, il nativo di Zermatt è convinto dell'importanza dell'inizio precoce: «L'inizio anticipato della Coppa del Mondo a Sölden è estremamente importante per l'industria degli sport invernali!».

«Da anni si nota come le vendite di sci, tute e guanti decollano solo il giorno dopo la gara di Sölden».

Il commercio insomma è sempre padrone, che lo si voglia o meno.