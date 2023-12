Lara Gut-Behrami spera che la meteo si sbagli

Lara Gut-Behrami KEYSTONE

Questo fine settima il Circo Bianco femminile sarà di scena in Val d'Isère. Sabato, si correrà la discesa, mentre domenica sarà il turno del super G. La svizzera si affida ancora all'ottima vena di Lara Gut-Behram, anche se in discesa la ticinese non è tra le migliori.

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato e domenica le ragazze dello sci correranno sui pendii della Val d'Isère.

Prima la discesa e poi il super G.

Lara Gut-Behrami spera che il tempo non sia dei migliori per la discesa, in quanto partendo da più in basso potrebbe essere più competitiva.

In super G la ticinese ha dimostrato anche quest'anno di essere una delle migliori interpreti della disciplina. Mostra di più

In Val d'Isère (Francia), questo fine settimana si correranno due gare valide per la Coppa del Mondo femminile. Sabato la discesa e domenica il super G.

A differenza di diverse altre gare stagionali, le prospettive meteorologiche per il fine settimana sono promettenti.

Ci sarà anche Lara Gut-Behrami, anche se sarà difficile che la ticinese riesca a conquistare il quinto podio di questa stagione in discesa libera, mentre in super G, le prospettive sono diverse.

Se in discesa infatti la ticinese è lontana dalla vetta, 20 punti per lei, mentre la Shiffrin ne ha 100, in super G è terza, con 60 punti.

Il percorso di discesa non si addice a Lara

Inoltre, la morfologia del terreno in Val d'Isère non si addice alla sciatrice elvetica più in forma del momento, infatti, diversi sono i tratti pianeggianti, dove bisogna sapere lasciar correre gli sci.

«E ce ne sono molti nella parte alta della Val d'Isère», ha spiegato il suo l'allenatore Beat Tschuor al «Blick».

Con i suoi 160 centimetri di altezza per 60 chilogrammi di peso, Lara Gut-Behrami è naturalmente svantaggiata quando le piste non sono molto ripide. Inoltre, come ha ammesso, 20 secondi o più in posizione accovacciata non fanno per lei.

Ai margini delle ultime gare a St. Moritz ha così spiegato: «Ho ancora in testa la curva dello slalom gigante e non le linee rette». La 32enne non nasconde la sua avversione per i percorsi con lunghi tratti di scivolamento.

Dovrebbe allenarsi di più per questa disciplina? «No, no. Si ottiene con il tempo», ha detto ancora al «Blick».

Sabato la meteo potrebbe venirle in aiuto

Ma se la meteo non dovesse mantenere le previsioni - senza prendersi «rischi inutili» - allora si partirebbe più in basso, eliminando alcuni tratti di puro scorrimento. Proprio come nella discesa libera di undici anni fa, quando Gut-Behrami vinse per la prima volta nella disciplina più veloce.

Tredicesima nell'unica uscita stagionale, nelle ultime tre gare di discesa libera in Val d'Isère, non ha mai andata oltre l'ottavo posto. Al termine della scorsa stagione, conclusasi brillantemente con la conquista della coppa di specialità in super G, il secondo posto in gigante e in generale, in discesa ha concluso al 13esimo posto.

Domenica, il giorno più atteso

Lara non vede l'ora che arrivi domenica, anche perché poco importa da dove partirà: in super G la campionessa in carica ha dimostrato nella prima gara stagionale di poter lottare per il primo posto, ancora.