Un problema alla schiena mette fuori gioco Marco Odermatt

Marco Odermatt dovrà sospendere gli allenamenti almeno per qualche giorno. Keystone

A Copper Mountain, gli sciatori si stanno preparando per l'inizio della stagione... con alcune settimane di ritardo. Tuttavia, mercoledì, durante la ricognizione della pista in vista dell'allenamento di discesa, non c'era traccia di Marco Odermatt.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la cancellazione delle discese del Cervino, gli specialisti della velocità preparano il debutto stagionale in Nord America.

La nuova stagione della velocità prenderà il via a Beaver Creek, il primo fine settimana di dicembre.

Le star della discesa libera hanno si sono già recate in loco e si stanno allenando a Copper Mountain. Tuttavia, mercoledì Marco Odermatt era sorprendentemente assente. Il motivo è un infortunio alla schiena.

«In allenamento, il disco inter-vertebrale di Marco è stato compresso dopo una breve torsione, con conseguente infiammazione», ha spiegato l'allenatore dell'asso dello sci elvetico Helmut Krug. Mostra di più

Con l'annullamento delle gare del Matterhorn a Zermatt/Cervinia, l'inizio della stagione per gli specialisti della velocità è stato posticipato. Di conseguenza gli sciatori come Marco Odermatt hanno ancora più tempo del previsto per prepararsi alla prima prova della stagione.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 1° di dicembre a Beaver Creek, sulla pista «Birds of Prey», dove oltre alle due discese si dovrebbe svolgere anche un Super-G.

Molti atleti hanno già intrapreso il viaggio verso il Nord America. Mercoledì mattina, a Copper Mountain, si è svolto un allenamento di discesa, a cui hanno partecipato anche Marco Schwarz, Aleksander Kilde o Alexis Pinturault. Ma un grande nome mancava alla ricognizione della pista: Marco Odermatt.

Un incidente con conseguenze

Il nidvaldese ha dovuto prendersi una pausa dall'allenamento a causa di un incidente avvenuto il giorno prima. «Durante l'allenamento di Super-G ho avuto un forte dolore alla schiena, quindi al momento devo prendermi una pausa forzata», ha spiegato l'asso dello sci elvetico al «Blick».

Quanto tempo Odermatt dovrà rimanere ai box e se la partenza a Beaver Creek è in pericolo deve ancora essere chiarito. «Durante l'allenamento il disco intervertebrale di Marco è stato compresso notevolmente a causa di una torsione improvvisa, causando un'infiammazione», ha spiegato l'allenatore Helmut Krug.

Odermatt ha ancora tempo

Il vincitore della generale di Coppa del Mondo dello scorso anno e il suo team non vogliono correre rischi in questo inizio di stagione. «Marco è ben assistito dal nostro team medico. Ma visto che non vogliamo correre rischi in vista delle gare della prossima settimana, non sono sicuro se Marco farà ancora un allenamento sugli sci questa settimana», ha specificato Krug.

Fortunatamente, Odermatt ha ancora una settimana intera prima della prima gara sui «Birds of Prey».

Le gare tradizionali a Lake Louise, appuntamento fisso nel calendario di Coppa del Mondo dal 1980, erano previste per questo fine settimana. Tuttavia, a causa di nuove «sfide economiche», quest'ultime si sono svolte per l'ultima volta l'anno scorso. Ciò permette dunque a Odermatt di avere questi ulteriori sette giorni per preparare il debutto stagionale.