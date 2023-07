Ada Hegerberg lascia il campo dopo aver cantato l'inno nazionale

Ada Hegerberg torna negli spogliatoi dopo aver cantato l'inno nazionale e aver preso parte alle foto di rito. IMAGO/Bildbyran

La stella della Norvegia Ada Hegerberg, inserita nell'undici di partenza per la seconda partita di Coppa del Mondo contro la Svizzera, ha lasciato il campo immediatamente prima del calcio d'inizio per scomparire negli spogliatoi.

Curiosa scena prima della seconda apparizione della nazionale svizzera ai Mondiali di calcio in Nuova Zelanda: la fuoriclasse norvegese Ada Hegerberg entra in campo con le compagne e canta a squarciagola l'inno nazionale, per poi sparire nuovamente nelle catacombe prima del calcio d'inizio.

La norvegese Ada Hegerberg (sinistra) durante l'allenamento prima della fida contro la Svizzera. KEYSTONE

«Dramma prima del calcio d'inizio: Hegerberg è corsa negli spogliatoi e non ne è più uscita», ha lanciato l'allarme poco dopo il quotidiano norvegese «Aftenposten». In effetti, Hegerberg non parte e Sophie Roman Haug la sostituisce nell'undici di partenza della Norvegia.

Il motivo ufficiale addotto dai norvegesi è stato un infortunio di poco conto che la 28enne si è procurata durante il riscaldamento: questo quanto comunicato dal medico della nazionale Trygve Hunemo. In seguito però è stato detto che Hegerberg si era sentita male.

Oppdatering fra landslagslege Trygve Hunemo: Ada Hegerberg fikk en kjenning i lysken på siste sprint under oppvarmingen. — Fotballandslaget (@nff_landslag) July 25, 2023

Tuttavia, sembra molto insolito che Hegerberg sia entrata in campo di nuovo dopo il riscaldamento, abbia cantato l'inno e si sia fatta fotografare per la foto di squadra, soprattutto perché si è parlato di tensioni tra la stessa Hegerberg e l'allenatore Hege Riise prima della partita.

Anche le compagne di squadra di Hegerberg sembrano irritate quando la loro leader lascia il campo.

«Non so se si tratta di una protesta. Forse non le piace la formazione o l'allenatore. Ma qualcosa è successo, altrimenti non si spiega il suo comportamento», ipotizza l'esperta della SRF Martina Moser. «Spero che prima o poi venga chiarito».

Dopo la pausa, l'attaccante prende posto sulla panchina dei sostituti norvegesi. Insomma, l'enigma rimane.