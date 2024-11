Murat Yakin deve affrontare una sfida con la Nati: salvare il campionato in Nations League. IMAGO/Steinsiek.ch

La Nazionale svizzera può ancora rimanere nel Gruppo A di Nations League. Ma l'impresa è ardua.

Redazione blue Sport Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te A due partite dalla fine, la Svizzera si trova nella zona retrocessione del gruppo di Nations League.

Una vittoria contro la Serbia, venerdì sera, è d'obbligo se la Nazionale vuole rimanere nel girone A.

In ogni caso non c'è alcuna possibilità che la Nazionale superi il terzo posto.

Inoltre la Svizzera potrebbe affrontare avversari come l'Inghilterra o l'Austria nello spareggio per la retrocessione nel Gruppo B. Mostra di più

La Nazionale svizzera non ha certo fin qui brillato in Nations League. Sono state giocate quattro partite su sei e la squadra di Murat Yakin si trova in fondo alla classifica del proprio gruppo con un solo punto.

La retrocessione nel Gruppo B della Nations League è imminente. La Nati è a tre punti dal terzo posto a due partite dalla fine. Questa differenza deve essere recuperata venerdì sera nel duello diretto contro la Serbia.

Il fatto è che la Svizzera deve vincere contro la Serbia se vuole evitare la retrocessione. Ecco i possibili scenari.

La retrocessione è possibile anche con due vittorie

Secondo il regolamento UEFA, in caso di parità di punteggio sono decisivi gli scontri diretti tra le squadre con lo stesso numero di punti. Attualmente la Danimarca ha sette punti e la Serbia quattro.

Se la Nati vince contro Spagna e Serbia e la Danimarca perde contro Spagna e Serbia, ci saranno tre squadre con sette punti.

In questa lotta a tre con Danimarca e Serbia, la Nazionale perderebbe. Con quattro punti negli scontri diretti, la Svizzera avrebbe meno punti della Danimarca (sei punti) e della Serbia (quattro punti).

Se la Svizzera non vince contro la Serbia

Con meno di tre punti nel duello diretto contro la Serbia, attualmente al terzo posto, la retrocessione nel Gruppo B è un dato di fatto. La partita contro i campioni d'Europa della Spagna non avrebbe più nessuna influenza sull'esito finale.

Se la Svizzera vince contro la Serbia

Dopo una vittoria venerdì sera, i rossocrociati sarebbero a pari punti con la Serbia. Tuttavia, una vittoria con un solo gol di scarto metterebbe Yakin e i suoi ancora dietro agli uomini di Stojkovic. Per superare i serbi in classifica prima dell'ultima partita, gli svizzeri devono vincere con almeno due gol di scarto.

Vittoria 2:0 contro la Serbia

In caso di vittoria per 2-0 contro la Serbia, la Nati si troverà al terzo posto prima dell'ultima giornata e di conseguenza le partite di lunedì sarebbero decisive.

La Svizzera può evitare la retrocessione con questi scenari:

- ottiene più punti della Serbia nell'ultima partita;

- Svizzera e Serbia vincono, la Danimarca raccoglie almeno un punto contro la Spagna venerdì e la Svizzera vince contro la Spagna con una differenza reti uguale o migliore di quella della Serbia contro la Danimarca;

- Serbia e Svizzera pareggiano le loro ultime partite. I serbi segnano al massimo due gol in più della Svizzera;

- la Svizzera perde contro la Spagna e la Serbia perde contro la Danimarca con la stessa o migliore differenza reti.

Vittoria 1:0 contro la Serbia

Supponendo che la gli elvetici battano la Serbia per 1:0, dovranno fare più punti dei balcanici nella loro ultima partita.

Una vittoria clamorosa contro la Serbia

Se gli attaccanti di Yakin dovessero segnare a raffica, battendo i serbi con tre o più gol di scarto, toccherà alla Serbia fare più punti della Svizzera nella sua ultima partita per strapparle il terzo posto - oppure, se farà lo stesso numero di punti, dovrà ottenere una migliore differenza reti.

Cosa significa il 3° posto per la Nati

Il terzo posto è il massimo risultato ancora raggiungibile per la Nati. Nello spareggio per la permanenza nel Gruppo A, la Svizzera dovrà affrontare una squadra seconda classificata dei gironi del Gruppo B. Tra queste, allo stato attuale, vi sono Georgia, Inghilterra, Austria e Galles.