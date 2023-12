Mario Balotelli KEYSTONE

Mario Balotelli ritiene di essere «ancora l'attaccante più forte» a cui l'Italia possa fare ricorso e «spera sempre nella chiamata» per tornare in Nazionale. Ma i numeri raccontano altre storie.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Italia ha giocato l'ultima partita di qualificazione per Euro 2024 contro l'Ucraina, pareggiando 0:0 e acciuffando in extremis il passaggio alla fase finale del torneo continentale per Nazioni.

Spalletti, in attacco, si è affidato a Scamacca e Raspadori.

Due attaccanti che, secondo Mario Balotelli, hanno «fatto due tiri, insieme».

A «TV Play» SuperMario ha confessato di sentirsi ancora la soluzione migliore per l'attacco azzurro.

Provate a indovinare quante partite ha giocato il 33enne Mario Balotelli con l'Italia... Sono 36. Di reti con la casacca azzurra ne ha realizzate 14.

Nonostante abbia debuttato già nel 2010, a 19 anni, l'attaccante non ha giocato tanti incontri. L'ultimo nel 2018. Forse ciò è dovuto al suo temperamento focoso o a diverse bravate che lo hanno relegato al ruolo di «bad boy»?

In ogni caso, l'attaccante, che non gioca in un grande campionato europeo dalla stagione 2019/20, ritiene ancora di essere la migliore opzione disponibile per l'Italia.

Balotelli: «Raspadori e Scamacca hanno fatto due tiri in una partita»

«Se sto bene, mi considero ancora il più forte», ha recentemente detto a «TV Play». SuperMario ha anche lanciato una frecciata agli attaccanti che hanno partecipato al pareggio per 0-0 con l'Ucraina, permettendo agli azzurri di qualificarsi a Euro 2024.

«Hanno giocato Raspadori e Scamacca? Quanti tiri hanno fatto insieme? Due?», ha detto.

Balotelli poi ha ribadito il suo desiderio di tornare a giocare per l'Italia sotto la guida di Luciano Spalletti. «Voglio recuperare e giocare in Nazionale. Spero sempre in una chiamata. Ho conosciuto Spalletti e l'ho incontrato diverse volte. Abbiamo scambiato qualche battuta quando ci siamo incontrati in amichevole contro il Napoli», ha detto ancora Balo.

Balotelli vs Scamacca

Qualcuno potrebbe pensare che SuperMario esageri nel pensarsi migliore di molti giocatori che militano regolarmente in campionati competitivi, nonostante tre stagioni fa abbia giocato in Serie B e da allora abbia trascorso un periodo in Turchia e in Svizzera.

Balotelli ha segnato 18 gol nella Super Lig turca due stagioni fa, mentre nella stessa stagione Scamacca ha segnato due gol in meno, ma in Serie A. Lo scorso anno Balo ha segnato sei reti con la maglia del Sion, Scamacca tre con quella del West Ham, in Premier League, giocando lo stesso numero di partite, ossia 16.

Scamacca è poi tornato in Serie A, segnando finora cinque gol con l'Atalanta, mentre Balotelli ne ha segnati tre in Turchia.

Non vi sono dubbi che, in fatto di vigoria fisica e talento, il ragazzo cresciuto nelle fila del Lumezzane aveva davvero pochi pari a livello europeo quando si affacciò al grande mondo del calcio, appena 18enne.

Roberto Mancini, l'ex ct della Nazionale azzurra, oggi alla guida della selezione dell'Arabia Saudita, non aveva mai chiuso del tutto la porta della nazionale a SuperMario.

Se Luciano Spalletti, a proposito di Balotelli, ha le stesse idee del Mancio, non ci è dato di sapere. Di certo, in occasione delle ultime sfide valide per le qualificazioni all'Europeo, l'ex attaccante del Sion non è stato convocato... poi si vedrà.