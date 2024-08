Selon les informations du « Monde », le joueur du Real Madrid, qui réclame la somme à son ancien club et son actionnaire principal, Qatar Sports Investments, a saisi la commission juridique de la LFP, ainsi que l’UEFA, par l’intermédiaire de la Fédération française de football. pic.twitter.com/JvDWqSAw7m — Le Monde (@lemondefr) August 20, 2024

Il capitano della Francia Kylian Mbappé si è rivolto alla Commissione legale della Lega Calcio Professionistico francese per risolvere la controversia finanziaria con il suo ex club, il PSG.

blue Sport Clara Francey

L'attaccante del Real Madrid è da diverse settimane coinvolto in un braccio di ferro con il Paris St. Germain, che è stato costretto a lasciare partire il suo fuoriclasse nel corso dell'estate. Ora l'attaccante reclama stipendi e bonus non pagati.

Secondo «Le Monde», Kylian Mbappé chiede il pagamento di una somma di 55 milioni di euro, che comprende «l'ultimo terzo del bonus alla firma (36 milioni di euro lordi) che il giocatore avrebbe dovuto ricevere a febbraio, gli ultimi tre mesi di salario previsti dal suo contratto (aprile, maggio, giugno), oltre a un "bonus etico"».

Il quotidiano riporta inoltre che Mbappé avrebbe anche presentato un reclamo all'UEFA attraverso la Federazione calcistica francese (FFF).

«Le discussioni si svolgono in modo costruttivo»

Il club della capitale non ha voluto commentare, ma una fonte vicina alla società ha dichiarato all'AFP che «dietro le quinte le cose sono molto più positive e le discussioni si svolgono in modo costruttivo da molti mesi», aggiungendo che la dirigenza parigina non ha «ricevuto nulla dalla commissione della lega o dalla federazione francese».

«Il giocatore conosce molto bene la situazione, in cosa si è vincolato in numerose occasioni, sia pubblicamente che privatamente», ha aggiunto la fonte.

L'accordo della discordia

All'inizio di quest'anno entrambe le parti avevano affermato che il giocatore aveva rinunciato a parte dei suoi bonus in un accordo raggiunto con il PSG dopo essere stato escluso dalla squadra per un mese la scorsa estate.

Sempre secondo la fonte vicina al club, questi bonus si aggiravano all'epoca intorno ai 60-70 milioni di euro, fornendo al PSG una copertura finanziaria per la partenza gratuita del giocatore, che a giugno ha firmato per il Real Madrid alla fine del suo contratto senza alcuna tassa di trasferimento.

Il mancato pagamento dello stipendio di Mbappé ad aprile sarebbe legato a questo accordo concluso nell'estate del 2023 tra il giocatore e il PSG.

I giudici cosa decideranno?