Mattia Croci-Torti cercherà di mettere il bastone fra le ruote allo Young Boys. Imago

In vista dell'inizio della Super League l'ex allenatore della Nazionale svizzera, ora opinionista di blue Sport, Rolf Fringer si lancia nelle previsioni. Chi vincerà i titolo? Cosa farà il Lugano? A tutte queste domande riceverete una risposta.

fon fon

Hai fretta? blue News riassume per te Rolf Fringer attende con ansia l'inizio della Super League previsto per il fine settimana.

L'ex allenatore della Nazionale svizzera elenca la sua favorita per il titolo, e analizza le possibilità del Lugano.

Secondo l'opinionista di blue Sport possiamo aspettarci un'entusiasmante stagione. Mostra di più

L'ex allenatore della Nazionale, ora opinionista blue Sport, Rolf Fringer è felice che la pausa estiva tra la finale degli Europei e l'inizio della Super League sabato durerà meno di una settimana.

«Il Campionato Europeo ha stuzzicato il nostro appetito per nuovi match. Da fan del calcio, si è felici quando ci sono subito delle nuove partite».

Poiché la finestra di trasferimento in Svizzera si chiuderà solo il 9 settembre e tutte le 12 squadre devono ancora operare sul mercato fra le partenze e gli arrivi, è piuttosto difficile fare una previsione sulle forze del campionato.

Rolf Fringer crede che il Lugano metterà in difficoltà lo Young Boys. blue Sport

Young Boys ancora il favorito

Ciononostante, l'ex allenatore della Nazionale azzarda un'ipotesi. «Le tendenze sono già riconoscibili - dice Fringer - il titolo andrà di nuovo solo all'YB. Lo Young Boys ha ancora la squadra migliore, i gialloneri hanno quasi due giocatori per ogni ruolo. Per vincere tuttavia è importante che tutta la squadra riesca a svolgere i propri doveri come si deve. Ma a Berna, ormai, bisogna anche eccellere». Le aspettative sul nuovo allenatore Patrick Rahmen sono infatti molto grandi.

E chi troveremo nel Top6 insieme ai bernesi? Il 67enne non pensa che la classifica sarà molto diversa da quella della scorsa stagione. «Punto ancora su Lugano, Servette, Zurigo e San Gallo». Secondo Fringer solo il Winterthur finirà nel gruppo di retrocessione, visto che prevede di vedere un miglior Basilea.

«La società funziona molto bene, l'eccellente collaborazione fra i proprietari americani e i dirigenti in loco sta dando i suoi frutti» Rolf Fringer sul Lugano

E il Lugano?

«Negli ultimi anni il Lugano ha mostrato molta costanza. Sia in campionato che arrivando per tre anni consecutivi in finale di Coppa. In estate hanno operato moto bene sul mercato, penso soprattutto al terzino Mattia Zanotti del San Gallo», analizza l'ex allenatore. Fra i principali trasferimenti, oltre al dinamico difensore italiano, i bianconeri hanno messo sotto contratto anche il centrocampista offensivo Daniel Dos Santos arrivato dal Thun e il difensore centrale Antonios Papadopoulos in provenienza dal Dortmund.

«È una squadra pronta - prosegue l'austriaco -non bisogna però dimenticare che questa volta devono sostituire il cuore della squadra, il capitano Jonathan Sabbatini infatti non ci sarà più a Cornaredo».

«I bianconeri hanno un'ottima squadra e un allenatore molto scaltro, sono decisamente pronti a dare del filo da torcere allo Young Boys. Alla fine sarà decisivo vedere come si comportano in Europa. Lo scorso anno nella prima fase della stagione hanno speso molte energie in Conference League, e ne hanno risentito in campionato».

«Se il Lugano riuscirà a essere costante sull'arco di tutta la stagione, allora sì secondo me potrà attaccare lo Young Boys», conclude l'ex ct della Nati.