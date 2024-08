Il tempio del calcio moderno: lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, casa del Real Imago

Il club più titolato d'Europa apre l'esclusivissimo «Superbox»: un salotto all'interno del Santiago Bernabéu per i multimilionari di tutto il globo.

All'interno del nuovissimo Santiago Bernabéu di Madrid - costato più di mezzo miliardo di franchi - tra poco aprirà i battenti il «Superbox».

Uno spazio elitario per 300 persone, dove tessere conoscenze e concludere affari.

Un biglietto in quest'area esclusiva costerà più di 240mila franchi. Mostra di più

Il «superbox» del nuovo Santiago Bernabéu, che ha aperto le sue porte a inizio stagione, comprende posti a sedere che il Real stesso considera «migliori» di quelli dei suoi giocatori.

Se per i tifosi «ordinari», le caratteristiche speciali del nuovo impianto includono l'aumento della capacità da 81 a 85 mila persone, il tetto retrattile, lo schermo a 360 gradi e anche un locale notturno, per i più ricchi invece, si aprirà un'area "off limits" che offre una delle visioni più costose del mondo dello sport.

Entrando in un tunnel caleidoscopico di colori illuminati, i posti a sedere sono separati dal resto della tribuna, con una vista impareggiabile sul campo del Bernabéu, da una parte, sulla skyline della città, dall'altra.

E se pensate che 240'000 franchi possano bastare per regalarsi un sogno - per i multimilionari amanti del calcio - invece non è così semplice.

Secondo «Relevo» infatti, la somma si limita a farvi entrare nell'esclusivo club per 30 anni, senza includere la quota annuale per un posto a sedere - che non è data a sapere.

Gli spettacoli dal vivo e gli altri eventi fanno parte del pacchetto. Inoltre, come si può ben immaginare, gli acquirenti di questi biglietti mangeranno e berranno cibi e bevande non certo 'da stadio'.

Il Real ritiene che una parte importante dell'attrattiva della zona sia la possibilità di stringere amicizia e allargare la rete di conoscenze tra persone di potere e influenza.

Il club spagnolo spera di poter presentare tutte le novità dello stadio entro pochi mesi.

Ma riuscire a eguagliare i risultati della scorsa stagione, vincendo sia la Champions League che la Liga, sarà un'impresa ardua, anche se recentemente ad Ancelotti sono stati messi a disposizione l'attaccante francese Mbappé e il super talento brasiliano Endrik.