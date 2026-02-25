  1. Clienti privati
Durante una partita di calcio Portiere rinvia la palla e colpisce un gabbiano, il capitano lo rianima in campo

Sandro Zappella

25.2.2026

Finale surreale in Turchia: un gabbiano viene colpito dal pallone e finisce a terra. Il capitano interrompe quindi il gioco e gli salva la vita con un massaggio cardiaco.

,

Sandro Zappella, Nicolò Forni

25.02.2026, 10:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante la finale di un campionato amatoriale turco, il rinvio del portiere dell'Istanbul Yurdum Spor ha colpito un gabbiano in volo, facendolo precipitare immobile sul campo.
  • Il capitano Gani Catan è intervenuto d'istinto praticando la rianimazione cardiopolmonare per circa due minuti, riuscendo a far riprendere l’animale.
  • Il gabbiano, ferito a un'ala, è stato affidato ai medici ed è sotto osservazione, mentre Catan ha dichiarato che salvare una vita vale più di qualsiasi titolo perso.
Mostra di più

Scena surreale nella finale di un campionato amatoriale in Turchia. Durante il match, il portiere dell'Istanbul Yurdum Spor, Muhammed Uyanik, ha rinviato con forza il pallone, che però ha percorso pochi metri prima di impattare contro un… gabbiano in volo.

L'animale è precipitato immediatamente sul terreno di gioco, rimanendo immobile. In quel momento il capitano dell'Istanbul, Gani Catan, ha reagito d’istinto: si è precipitato verso il volatile e ha iniziato a praticargli un massaggio cardiaco.

Come riferito dall’agenzia turca «Anadolu Agency», citata da «Türkiye Today», il gabbiano non mostrava segni evidenti di respirazione, motivo per cui Catan ha deciso di intervenire con una manovra di rianimazione cardiopolmonare, pur senza avere una formazione specifica in primo soccorso.

Segni di ripresa

Per circa due minuti il capitano ha effettuato compressioni toraciche, controllando eventuali reazioni attraverso i movimenti delle zampe e degli occhi. Progressivamente l’animale ha dato segnali di ripresa ed è stato idratato con un po' d'acqua.

Successivamente è stato portato a bordo campo e affidato al personale medico presente.

In seguito si è scoperto che il gabbiano aveva riportato una ferita a un’ala e non era momentaneamente in grado di volare. Secondo quanto riportato, è ancora sotto osservazione.

Sconfitta nella finale

Sul piano sportivo, la giornata si è chiusa con l'amarezza per la sconfitta nella finale. Ma Catan ha messo le cose in prospettiva: «Abbiamo perso il titolo, ma salvare una vita è più importante di qualsiasi trofeo».

Chissà che al Brighton & Hove Albion, club di Premier League soprannominato proprio «Seagulls», non venga l'idea di invitare Catan sulle coste del sud dell'Inghilterra per premiarlo: dopo un salvataggio così, un gabbiano in più tra i tifosi all'Amex Stadium non guasterebbe.

