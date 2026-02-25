  1. Clienti privati
Olimpiadi La pattinatrice Sellier difende la collega dopo l'incidente con il pattino: «Non biasimatela»

dpa

25.2.2026 - 10:16

La pattinatrice Kamila Sellier è stata colpita al volto da un'altra atleta.
La pattinatrice Kamila Sellier è stata colpita al volto da un'altra atleta.
Keystone

La pattinatrice di short track polacca Kamila Sellier rompe il silenzio dopo il suo terribile incidente alle Olimpiadi e chiede un trattamento rispettoso della sua rivale americana.

DPA

25.02.2026, 10:16

Dopo il grave incidente di cui è stata vittima nello short track alle Olimpiadi, la pattinatrice polacca Kamila Sellier ha preso le difese della sua avversaria americana Kristen Santos-Griswold.

«Vorrei chiedervi gentilmente di non biasimarla. Ricordate che gli incidenti possono accadere e nessuno l'ha causato appositamente», ha scritto Sellier su Instagram.

L'atleta è venuta a sapere che Santos-Griswold è stata incolpata dell'incidente. Ma questi rischi fanno parte dello sport. «E ne sono consapevole ogni volta che metto piede sul ghiaccio».

Sellier ha parole di incoraggiamento per Santos-Griswold

Sellier è caduta venerdì nei quarti di finale olimpici sui 1'500 metri. Ha sbandato così tanto sul ghiaccio che è stata colpita sotto l'occhio sinistro dal bordo posteriore del pattino di Santos-Griswold, che stava ancora pattinando.

La gara è stata immediatamente annullata. La polacca è stata curata immediatamente sulla pista e in seguito ricoverata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico per verificare la struttura ossea. 

«Sosteniamoci a vicenda invece di puntare il dito. Scegliamo la gentilezza invece dell'odio», ha scritto Sellier e ha rivolto alcune parole direttamente a Santos-Griswold. «Ti mando tanto amore e abbracci. So che anche per te non è un momento facile».

