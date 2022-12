Incredibile! La Germania torna a casa - Il Giappone batte anche la Spagna

Vlahovic ha giocato poco? Perché sarebbe andato a letto con la compagna del portiere di riserva

Durante la conferenza stampa della Nazionale serba, alla vigilia della sfida con la Svizzera, l'attaccante Dusan Vlahovic è stato costretto a smentire pubblicamente una voce che circolava. In patria infatti, sono emerse voci sul motivo per cui Vlahovic ha svolto finora solo un ruolo di supporto. Il motivo: Vlahovic avrebbe avuto una relazione con la compagna del portiere sostituto Predrag Rajkovic. La relazione proibita sarebbe avvenuta quando la Serbia era in ritiro per preparare la Coppa del Mondo.

Dusan Vlahovic FIFA via Getty Images

«Tutte le cose negative che si sentono e si leggono in merito sono sciocchezze. Penso che molti scrivano solo per noia, o forse perché non hanno nulla da fare nel tempo libero. Perché sono insicuri, arrabbiati, cattivi e frustrati e lo fanno solo per danneggiare la nazionale, perché è il loro problema più grande al momento. In questo momento siamo più uniti che mai», ha chiosato l'attaccante della Juventus.