Shane Pinto KEYSTONE

Il giocatore dei Senators Shane Pinto è stato sospeso per numerose partite per questioni legate a delle scommesse, che però non sono illegali.

Mentre in Italia la giustizia si occupa dei casi di scommesse illegali da parte di calciatori, - Tonali, Zaniolo e Fagioli - in Nord America la questione è la stessa, ma cambia solo la disciplina sportiva.

Per aver scommesso sulla sua squadra, all'italiano Tonali, oggi giocatore del Newcastle, sono stati inflitti 10 mesi di sospensione.

Invece, giovedì, la NHL ha sospeso per ben 41 partite il centro degli Ottawa Senators Shane Pinto per aver violato le regole del gioco d'azzardo della lega.

Un breve comunicato non ha fornito molti dettagli, se non che Pinto non è stato accusato di aver scommesso sulle partite della NHL.

«Scommettere è legale, ma per la lega è proibito e disonorevole»

A marzo 2022, la lega ricordava a tutto il personale dei club - compresi i giocatori - che scommettere su qualsiasi partita della NHL, anche se legale, è «assolutamente proibito» e «costituirà una condotta disonorevole, pregiudizievole o contraria al benessere della Lega o del gioco dell'hockey», secondo lo statuto della NHL.

La nota aggiunge che il commissario Gary Bettman è autorizzato a «mettere in riga gli individui ritenuti coinvolti in attività di gioco d'azzardo improprie in uno o tutti i seguenti modi: espulsione o sospensione per un periodo definito o indefinito; annullamento di qualsiasi contratto che tale individuo può avere; e/o imponendo una multa».

«La Lega agirà in modo rapido e aggressivo nel sanzionare qualsiasi membro del personale della Lega o del club che si sia reso protagonista di atti in violazione della NHL Gambling Policy».

Il caso Pinto

Secondo diverse fonti, uno dei problemi principali che hanno portato alla sanzione di Pinto è stato quello delle «scommesse per procura», in cui uno o più individui hanno accesso a un conto legale a suo nome.

Ciò che potrebbe aver complicato la situazione di Pinto è la sede del suo account, registrato nello Stato di New York. Questo include un potenziale problema legale, poiché si tratta di scommesse che attraversano i confini federali e statali.

Insomma, cavilli legali che hanno portato alla sospensione del ragazzo dei Senators.