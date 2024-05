Le lacrime di Fiala: «Rivedere tutto questo è estremamente doloroso»

I giocatori della Nazionale svizzera sono atterrati a Kloten lunedì pomeriggio. Le stelle sono arrivate al palaghiaccio di Kloten e sono state festeggiate dai tifosi. Guardate il video dell'accoglienza.

blue Sport Martin Abgottspon

Kevin Fiala è sopraffatto dall'emozione. Quando il giocatore più performante del torneo (MVP) si avvicina al microfono, dopo aver analizzato le partite della nazionale svizzera, è in lacrime. «Ieri ero davvero molto triste e rivederlo ora è estremamente doloroso», dice la nostra stella della NHL. Poi interrompe l'intervista.

Kevin Fiala non ha ancora digerito la sconfitta in finale. Foto: Keystone

Davanti a circa 1500-2000 tifosi, Sven Andrighetto dice: «La medaglia d'argento non è ancora una bella sensazione, è ancora molto amara. Ma un'accoglienza come questa fa davvero bene. È così che vanno le cose, c'è bisogno di un po' di tempo per metabolizzarle. Certo, avrei firmato per una stagione con un titolo di campione e un argento mondiale all'inizio. Ma alla fine, ovviamente, si vuole vincere il titolo».

Patrick Fischer, allenatore della Nati, si rivolge ai suoi giocatori: «Questi sono grandi eroi. Per me siete tutti campioni del mondo. Posso solo dirvi grazie».