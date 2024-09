Carlos Alcaraz (a sinistra) e Alexander Zverev si lamentano del sovraccarico di partite nel calendario tennistico dell'ATP. Keystone

Le stelle del tennis non sono dei sostenitori di un calendario esageratamente fitto sul circuito ATP. Il tedesco parla di «fare soldi», mentre lo spagnolo si attende un aumento di ritiri a causa di infortuni.

dpa - La redazione dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Ai margini della Laver Cup di Berlino Alexander Zverev e Carlos Alcaraz hanno criticato il sovraccarico nel calendario dell'ATP.

Le due stelle del tennis temono un aumento di infortuni tra i giocatori.

Per la maggior parte dei tennisti, la stagione inizia a gennaio e termina a novembre. Mostra di più

Alexander Zverev ha criticato pesantemente il fitto calendario di tornei dell'ATP. «Abbiamo la stagione più lunga di qualsiasi sport. Non ha senso e noi non abbiamo tempo per riposare. Non c'è tempo per ricaricare il corpo e costruire i muscoli», ha detto Zverev alla Laver Cup di Berlino, rimproverando l'organizzazione professionale maschile ATP.

«Non è interessata alla nostra opinione. È esclusivamente un affare di soldi».

Per la maggior parte dei professionisti la stagione inizia subito dopo Natale con la United Cup in Australia e talvolta si protrae fino alle finali di Coppa Davis di fine novembre.

«Torniamo dalle vacanze e iniziamo subito ad allenarci perché dobbiamo giocare in Australia due o tre settimane dopo», ha continuato l'attuale numero due del mondo.

La questione dello stress e delle eccessive partite è un argomento discusso anche nel calcio, dopo che Rodri del Manchester City, ha acceso il dibattito non escludendo uno sciopero. «Non ci è permesso scioperare. Saremo multati se non giocassimo i tornei», ha detto Zverev.

«Questo ci ucciderà»

Oltre ai quattro tornei del Grande Slam, gli eventi Masters 1000 sono obbligatori per i giocatori. Per lui, giocare meno tornei non è un'opzione. «Se sei un giovane ambizioso che sente di non aver ancora raggiunto tutto, questa non è un'opzione. Il tour va avanti senza di te».

Il vincitore dell'Open di Francia e di Wimbledon Carlos Alcaraz ha espresso sentimenti simili.

«Sono uno di quei giocatori per i quali ci sono troppi tornei obbligatori all'anno. E probabilmente ce ne saranno ancora di più nei prossimi anni. Questo ci ucciderà», ha detto lo spagnolo.

Il 21enne ha previsto che nei prossimi anni aumenteranno anche gli infortuni: «A un certo punto, molti buoni giocatori salteranno diversi tornei perché devono pensare al loro corpo».

Nonostante il pesante carico di lavoro, nello scorso fine settimana, Zverev e Alcaraz hanno assicurato la vittoria del Team Europe alla Laver Cup. A Berlino, gli europei hanno vinto la competizione tennistica a squadre continentali in modo spettacolare, per 13-11 contro il Team World.

I due hanno ribaltato la situazione negli ultimi due incontri di singolare. La sfida si è decisa solo all'ultima partita, vinta dallo spagnolo per 6-2 e 7-5 contro lo statunitense Taylor Fritz.

