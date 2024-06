Djokovic: «Non so se sarò in grado di scendere in campo»

Novak Djokovic ha un problema al ginocchio. Imago

Lunedì sera Novak Djokovic ha dichiarato di non essere sicuro di poter giocare il quarto di finale del Roland Garros a causa dell'infortunio al ginocchio destro subito all'inizio del secondo set del match degli ottavi vinto contro Francisco Cerundolo (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3).

AFP - fon Nicolas Larchevêque

Hai fretta? blue News riassume per te Nel corso delle ultime settimane Djokovic ha riportato un guaio al ginocchio destro, aggravato da una scivolata durante il terzo game del secondo set dell'ottavo di finale giocato lunedì al Roland Garros.

L'infortunio ha destabilizzato il serbo per buona parte del match, limitandone i movimenti e causandogli dolore.

Nole è comunque riuscito a giocare quasi senza dolore nel quinto set grazie ai trattamenti ricevuti dal fisioterapista e dagli antidolorifici somministrategli.

Le condizioni meteorologiche hanno reso il campo scivoloso, contribuendo alla caduta e all'infortunio di Djokovic, che ora è incerto sulla sua capacità di giocare il prossimo match, valido per i quarti di finale, contro Casper Ruud. Mostra di più

«Nelle ultime settimane ho avuto un po' di fastidio al ginocchio destro, ma non si tratta di un infortunio preoccupante. Ho giocato gli ultimi tornei con questo problema e non è successo nulla fino a oggi. Ma nel terzo game del secondo set sono scivolato e il ginocchio ne ha risentito», ha spiegato Novak Djokovic in conferenza stampa.

«Non so cosa succederà domani o dopodomani, o se sarò in grado di scendere in campo e giocare», ha detto il serbo, aggiungendo che il suo infortunio era legato alla mancanza di terra sul campo e che era riuscito a finire il suo match solamente grazie agli antinfiammatori.

«Ho iniziato a sentire dolore e ho chiesto al fisioterapista di fare qualcosa. L'accaduto mi ha completamente destabilizzato per due set, due set e mezzo. Non volevo che i miei colpi fossero troppo lunghi. Ogni volta che mi colpiva con un drop shot o con un improvviso cambio di direzione, mi sentivo male. A un certo punto non sapevo se continuare o meno. Mi è stato fatto un trattamento e, dopo la fine del terzo set, ne ho chiesti altri».

L'effetto ha cominciato a farsi sentire dopo 45 minuti, «verso la fine del quarto set», quando Djokovic ha potuto muoversi più liberamente.

«Ho giocato tutto il quinto set quasi senza dolore. Ma gli effetti del farmaco svaniranno. Domani (martedì ndr.) faremo altri test», ha aggiunto, sottolineando che quelli effettuati subito dopo la partita erano stati «in parte positivi, ma anche in parte preoccupanti».

«Le condizioni meteo influenzano la superficie»

Il serbo ha anche spiegato di essere scivolato a causa della mancanza di terra battuta sul Court Philippe-Chatrier. «Le condizioni meteorologiche sono state piuttosto insolite quest'anno. Ha piovuto parecchio, è stato molto umido, con fango... queste cose influiscono sulla superficie», ha ricordato Nole.

Novak Djokovic on the condition of the court 🎾#RolandGarros pic.twitter.com/AmpUmC8P33 — Eurosport (@eurosport) June 3, 2024

Per contrastare queste condizioni, che possono influire sui campi in terra battuta, «sembrava che avessero rimosso l'argilla e in alcuni punti non c'era più terra. E poiché oggi le condizioni erano molto più secche, il campo era scivoloso», ha spiegato il vincitore di 24 tornei del Grande Slam.

«Oggi mi sono infortunato. Sì, sono sopravvissuto, ho vinto il match. È fantastico. Ma sarò in grado di giocare il prossimo? Non lo so. Non so quanto sia grave il mio infortunio», ha concluso il 37enne.

Il serbo, che ha bisogno di raggiungere la finale per conservare la sua posizione di numero 1 al mondo minacciata da Jannik Sinner, dovrebbe giocare il suo quarto di finale mercoledì contro la testa di serie n. 7, il norvegese Casper Ruud, che ha battuto nella finale dello scorso anno.