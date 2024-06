Sinner vince ad Halle. Keystone

Yannik Sinner ha lanciato come meglio non poteva la stagione sull'erba. Il tennista italiano ha messo le mani sul torneo di Halle, il quale preannuncia il ben più prestigioso appuntamento di Wimbledon, in programma nel sud di Londra dal 1° luglio. Il numero uno del mondo sembra avere le carte in regola per andare alla caccia del suo secondo titolo del Grande Slam.

fon fon

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha vinto il suo primo torneo sull'erba ad Halle, battendo Hubert Hurkacz in due set e diventando il primo tennista italiano a conquistare questo trofeo.

Il 22enne ha attribuito la sua vittoria al buon servizio e alla capacità di giocare bene nei momenti cruciali, esprimendo grande soddisfazione per il trionfo.

Guardando a Wimbledon, Sinner ha dichiarato di sentirsi più fiducioso sulla superficie erbosa e ha dedicato la vittoria alla sua ragazza Anna Kalinskaya, che ha recentemente perso in finale al Berlin Ladies Open. Mostra di più

Ad Halle sono bastati due set a Jannik Sinner per avere la meglio sul polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del ranking ATP. Grazie a due tie-break vincenti l'atleta azzurro ha conquistato il suo primo torneo sull'erba. Una superficie che sembra piacergli sempre di più.

«Sapevo che dovevo servire bene, e quando mi è riuscito anche con la seconda ne ho tratto vantaggio. In generale, ho poi cercato di giocare bene nei momenti importanti. Aver vinto il mio primo torneo sull'erba è una bella sensazione», così ha commentato, a caldo, Sinner il suo trionfo in Germania.

L'altoatesino è il primo tennista italiano a riuscire a mettere le mani sull'ambito trofeo dell'appuntamento giocato sull'erba. Il torneo organizzato nella città della Sassonia-Anhalt è stato per anni il campo di prova di Roger Federer in vista del terzo torneo del Grande Slam stagionale, sempre in programma alcune settimane dopo.

Ad Halle l'elvetico ha alzato il trofeo al cielo per ben dieci volte, la prima nel 2003 e l'ultima nel 2019. Con la vittoria di domenica Sinner ha iniziato un'era? Per il 22enne si tratta già del 14esimo titolo in carriera, il quarto di questo 2024, dopo aver trionfato agli Australian Open, al Master 1000 di Miami e Master 500 di Rotterdam.

«Ora c'è Wimbledon e non vedo l'ora. L'anno scorso sono arrivato in semifinale», ha commentato il ragazzone di San Candido, che si ricorda bene come nel 2023 era stato sconfitto in semifinale da Novak Djokovic, poi messo KO a sua volta da Carlitos Alcaraz all'ultimo stadio della competizione.

«Stavolta vedremo, ma di sicuro avrò più fiducia su questa superficie. Lì l'erba è un po' diversa, ma avrò una settimana per prepararmi», ha sentenziato l'attuale numero uno del tennis mondiale

Infine Sinner ha fatto il romantico, dedicando la sua vittoria sull'erba alla sua ragazza. «Dedico il trofeo alle persone che mi stanno vicine. Alla mia ragazza Anna che ha perso in finale a Berlino con 6 match point».