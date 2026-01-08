Fino a 1,6 milioni di franchi di spese per le vittime di Crans-Montana

Dopo l'inferno, 116 feriti giacciono in diverse cliniche. (foto d'archivio) Immagine: Keystone

Oltre 100 persone sono rimaste ferite nell'incendio di Crans-Montana. Per molte inizia un lungo viaggio, sia dal punto di vista medico che finanziario. I costi possono arrivare a 1,6 milioni di franchi e non tutto è coperto.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Le spese di cura per le vittime dell'incendio di Crans-Montana, alcune delle quali gravemente ferite, possono arrivare a 1,6 milioni di franchi.

Spesso si tratta di spese mediche che durano tutta la vita.

In linea di massima, l'assicurazione contro gli infortuni o le malattie copre i costi.

A seconda dell'età, del livello di occupazione e dello status assicurativo delle persone colpite, ogni caso deve essere valutato individualmente.

In caso di accertamento della colpevolezza in ambito penale, le compagnie assicurative potrebbero esercitare pretese risarcitorie. Mostra di più

Dopo l'inferno di Crans-Montana, numerose vittime sono ancora ricoverate in ospedale con gravi ustioni. Il percorso di rientro può essere lungo, le cure mediche intense e prolungate. Trattamenti che tengono impegnate anche le compagnie assicurative.

In linea di principio, la situazione è chiara: «Le lesioni da ustione causate da incidenti sono generalmente coperte dall'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)».

Le assicurazioni coprono i costi di guarigione immediata e i trattamenti di follow-up a lungo termine, come la chirurgia ricostruttiva. Lo ha annunciato una compagnia di assicurazione sanitaria in risposta a una richiesta di «blue News».

L'assicuratore desidera rimanere anonimo per motivi di riservatezza e di pregiudizio, in quanto annovera tra i suoi clienti le vittime di incendi di Crans-Montana.

Tuttavia, tra i feriti di Crans-Montana ci sono anche dei minori. Si può presumere che non abbiano ancora un datore di lavoro e siano quindi vincolati alla cassa malattia. La situazione legale è chiara: «I lavoratori dipendenti (che lavorano almeno otto ore alla settimana) sono assicurati dal loro datore di lavoro contro gli infortuni non professionali. Per i non occupati, l'assicurazione sanitaria è responsabile ai sensi della LAMal».

Ogni caso deve essere considerato individualmente

Ma non è così semplice. Ogni persona è individuale. Su richiesta, la Suva spiega: «In linea di principio, ogni caso di ustione deve essere considerato individualmente, poiché l'età, la gravità delle ferite e le parti del corpo colpite giocano un ruolo importante». Ciò richiede trattamenti e terapie diversi, che possono essere necessari per il resto della vita del paziente.

Anche i costi sono molto diversi. «Di norma, i costi di trattamento sono molto elevati nel primo anno. A seconda della gravità delle ustioni, il costo del trattamento iniziale per le cure acute può variare da 500'000 a un milione di franchi svizzeri», spiega la Suva. Seguono la riabilitazione ospedaliera e un ulteriore trattamento medico e terapeutico (seconda fase - che dura da 4 a 6 mesi o più).

Una terza fase è spesso necessaria per le ustioni gravi: «Il trattamento è spesso necessario per periodi molto lunghi, a volte per tutta la vita». Anche in questo caso, i costi variano notevolmente a seconda del caso e del tipo di ustione, spesso tra 20'000 e 80'000 franchi.

Costi da 650'000 a 1,6 milioni di franchi

Lo dimostrano le analisi della Suva: precedenti infortuni analoghi hanno causato costi di trattamento compresi tra 650'000 e 1,6 milioni di franchi. Tuttavia, le cifre non sono definitive: «Poiché le cure mediche sono ancora necessarie, questo importo non è ancora definitivo».

Le cifre sono indicative. Ogni caso è individuale, quindi non è possibile calcolare una media.

I costi a lungo termine

Le spese mediche e di recupero sono una cosa. A seconda del caso, tuttavia, si possono sostenere ulteriori costi. «L'inabilità al lavoro a seguito di un grave incidente con ustioni dura molti anni e nella maggior parte dei casi viene sostituita da una pensione di invalidità», continua la Suva.

Nella maggior parte dei casi viene pagata anche l'indennità di integrità, una somma forfettaria - una tantum - dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

I costi effettivi delle indennità giornaliere e delle pensioni dipendono dalla situazione reddituale. La pensione viene generalmente versata a vita. «I valori dei capitali di rendita variano quindi notevolmente a seconda dell'anno dell'infortunio», spiega la Suva.

Chi paga quanto nel caso di Crans-Montana non è ancora del tutto chiaro. È probabile che l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione sanitaria coprano i costi. Tuttavia, se ci sarà un processo e una condanna, gli assicuratori potrebbero rivalersi. In questo caso, i responsabili dell'incidente dovrebbero pagare i costi delle cure.