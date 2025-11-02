Da Paese più pericoloso al mondo a paradiso di vacanze economiche

El Salvador è ancora in gran parte da scoprire. Unsplash

Solo pochi anni fa, El Salvador era considerato l'emblema della violenza e delle bande di droga. Oggi il più piccolo Paese dell'America Centrale attrae viaggiatori da tutto il mondo, con paesaggi vulcanici, spiagge per il surf e un sorprendente livello di sicurezza.

Redazione Mycation Sven Ziegler

Bande di droga, violenza, corruzione: solo pochi anni fa, El Salvador era considerato uno dei luoghi più pericolosi al mondo. Il Paese latinoamericano era un punto cieco sulla mappa del mondo. Oggi ha un aspetto molto diverso e ispira i viaggiatori.

Molti conoscevano El Salvador grazie ai titoli dei giornali internazionali. Ma oggi non c'è traccia del suo passato oscuro. Con le sue onde blu turchese, i paesaggi vulcanici, le colorate città coloniali e le spiagge incontaminate, è diventata una destinazione turistica da sogno.

I cambiamenti strutturali di El Salvador degli ultimi anni dimostrano che un Paese può compiere un'inversione di tendenza di 180 gradi. In pochi anni ha subito un cambiamento radicale, a livello politico, sociale e soprattutto in termini di sicurezza.

Sebbene il DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri) raccomandi ancora di viaggiare con cautela, il governo statunitense ha fissato il tasso di criminalità in El Salvador al livello più basso, paragonabile a quello di Giappone e Islanda.

Nel 2024 era tra i primi 5 Paesi con la più rapida crescita del turismo, con un record di 3,9 milioni di visitatori.

Da Stato di crisi a destinazione turistica

El Salvador è ancora all'inizio dello sviluppo turistico. Unsplash

Non è sempre stato così: bande come MS-13 e Barrio 18 hanno controllato le strade per decenni e hanno reso il Paese un luogo non facile da visitare, sia per i viaggiatori che per i locali.

Quando il presidente Nayib Bukele è entrato in carica nel 2019, in El Salvador è iniziato un radicale cambiamento di rotta. Bukele ha perseguito una strategia di sicurezza senza compromessi che ha cambiato profondamente il Paese e ha suscitato scalpore a livello internazionale.

La violenza delle bande è stata ridotta in modo massiccio, il tasso di omicidi è storicamente basso e persino le ex «zone rosse» come Soyapagno e Mejicanos sono ora considerate sicure da percorrere, anche per i turisti.

Per far fronte all'enorme numero di detenuti, il presidente ha fatto costruire la più grande prigione dell'America Latina: il CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), un complesso di massima sicurezza che può ospitare fino a 40'000 detenuti.

La trasformazione del Paese è però controversa. Le organizzazioni per i diritti umani criticano la durezza delle misure e lamentano abusi di potere e arresti arbitrari.

Allo stesso tempo, El Salvador ha ritrovato la speranza di stabilità, sviluppo e turismo. Questo offre alla popolazione locale l'opportunità di nuove fonti di reddito.

Viaggiare dove la storia ricomincia

Per i più avventurosi, oggi esiste la rara opportunità di vivere una destinazione all'inizio del suo sviluppo turistico.

I punti salienti di El Salvador non sono ancora località sovraffollate come Tulum in Messico o Cartagena in Colombia, ma luoghi pieni di natura incontaminata e gente autentica.

La Ruta de las Flores, il massiccio vulcanico di Santa Ana, le affascinanti cittadine coloniali come Suchitoto o la costa intorno a El Zonte e El Tunco attirano non solo i surfisti, ma anche i backpacker e i nomadi digitali grazie a visti semplificati.

Attualmente El Salvador sta puntando molto sul turismo. Unsplash

Dal 2019 la nazione di poco più di 6 milioni di abitanti si sta concentrando in modo specifico sull'espansione del turismo e si sta quindi trasformando in una nuova destinazione per i viaggiatori.

Investendo in infrastrutture come nuove strade, sistemi fognari e sentieri, il governo non solo vuole modernizzare la regione costiera intorno a La Libertad e ad altre località balneari, ma anche diversificare l'economia e promuovere il turismo sostenibile.

Il concetto sta già avendo un impatto: il fatto che nel 2024 siano arrivati più turisti di sempre è noto come l'iniziativa Surf City, motivo per cui il surf in particolare sta vivendo un boom.

Le gare internazionali si svolgono regolarmente e sempre più scuole di surf sorgono sulle spiagge. I giovani talenti vedono ora in questo sport una vera e propria prospettiva di carriera.

Oltre ai successi sportivi, anche le comunità locali ne stanno beneficiando. I piccoli negozi, i ristoranti e le strutture ricettive stanno vivendo nuove opportunità grazie al crescente numero di visitatori.

Una diversità sconosciuta nel più piccolo degli spazi

Parliamo del più piccolo Paese dell'America Centrale, ma la sua diversità culturale e paesaggistica non ha nulla da invidiare ai suoi vicini.

Al contrario: se volete sperimentare molto in poco tempo, questo è il posto che fa per voi. La costa del Pacifico, i paesaggi vulcanici, le foreste pluviali, i laghi craterici e le montagne di caffè sono spesso a poche ore di macchina.

Oltre 20 vulcani, spettacolari laghi craterici come il Lago de Coatepeque e più di 300 chilometri di costa del Pacifico rendono il Paese una vera e propria avventura in uno spazio ristretto.

Le dimensioni del Paese sono circa la metà di quelle della Svizzera, eppure vi abitano circa 6,5 milioni di persone, di cui circa 1,1 milioni nell'area metropolitana della capitale San Salvador. La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma in alcune regioni si parlano ancora lingue indigene come il nahuatl.

Consigli di viaggio per El Salvador

Il tour ideale inizia a San Salvador, la moderna capitale del Paese. Anche se è ancora poco sviluppata dal punto di vista turistico, vale la pena dare un'occhiata dietro la facciata: in quartieri come San Benito o Zona Rosa stanno sorgendo gallerie, boutique e caffè che rendono appetibile la cultura unica di El Salvador.

Sono soprattutto i giovani artisti e imprenditori a dare forma a questo sviluppo. A ovest di San Salvador si trova una delle attrazioni più famose del Paese: il vulcano Santa Ana, che può essere scalato in poche ore. Si può anche ammirare un surreale lago craterico di colore turchese.

Nelle vicinanze si trovano anche il Parco Nazionale Cerro Verde, l'idilliaco Lago Coatepeque e la Ruta de las Flores. Si tratta di una regione collinare ricca di fiori, cascate e piccole città coloniali come Juayúa, Ataco e Apaneca, dove nei fine settimana si tengono festival gastronomici e mercati artigianali.

Il Cerro Eramon è diventato famoso ben oltre El Salvador. Unsplash

Sulla costa del Pacifico, località come El Tunco, El Zonte e La Libertad si sono affermate come mete per il surf. Gli ospiti possono sperimentare i nuovi e pionieristici hotel boutique con piscina e vista sul mare, così come le autentiche cabañas rustiche.

Conosciuto come pioniere nel mondo delle criptovalute

El Salvador è entrato nella storia nel 2021 quando è diventato il primo Paese al mondo a fare del Bitcoin la sua moneta ufficiale.

Il punto di partenza simbolico di questo esperimento è stato il piccolo villaggio costiero di El Zonte, conosciuto come «Bitcoin Beach». Qui la gente aveva già iniziato a utilizzare i pagamenti in criptovaluta nella vita di tutti i giorni anni prima, dal caffè sulla spiaggia all'alloggio.

Il presidente Bukele ha intrapreso questa iniziativa per posizionare il Paese a livello internazionale come innovativo e orientato al futuro. L'obiettivo era quello di attrarre nuovi investitori, creare inclusione finanziaria per le persone prive di conti bancari e, allo stesso tempo, rendere il Paese attraente per un target completamente nuovo.

Tuttavia, l'attuazione si è rivelata molto più difficile: molti salvadoregni hanno utilizzato l'app statale Bitcoin solo per il bonus di avvio, l'accettazione nella vita quotidiana è rimasta bassa e anche le aziende utilizzano raramente le criptovalute.

A ciò si sono aggiunte le fluttuazioni dei prezzi, la mancanza di infrastrutture e infine una modifica della legge nel 2024/2025, che ha indebolito l'obbligo di utilizzare nuovamente l'app.

Anche se da allora il presidente ha ridimensionato un po' la fase euforica del progetto Bitcoin, le conseguenze sono visibili: i lavoratori a distanza e gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo possono recarsi in El Salvador per vivere da vicino l'«esperimento cripto» grazie ai visti semplificati per i nomadi digitali.

Stanno sorgendo spazi di co-working, ostelli e boutique hotel pubblicizzano specificamente i pagamenti in Bitcoin.

El Salvador ha un ottimo rapporto qualità-prezzo

Oltre alla natura, alla politica e alle criptovalute, è soprattutto il calore della gente a rendere El Salvador così speciale. I viaggiatori riferiscono di curiosità sincera, ospitalità e incontri che rimangono a lungo.

Molti salvadoregni sono orgogliosi della trasformazione del loro Paese e sono felici di mostrarlo. Chi parla spagnolo inizia subito una conversazione. Se non lo parlate, sarete comunque accolti a braccia aperte.

Il rapporto qualità-prezzo è (ancora) imbattibile. Alloggio, trasporti, cibo e attività sono molto più economici che in Costa Rica o in Messico e spesso sono di qualità altrettanto elevata.

Per i viaggiatori solitari con sete di avventura, ma anche per i backpacker, le coppie o i viaggiatori lenti, El Salvador è quindi una destinazione ideale per vivere molte esperienze con un budget ridotto.

Secondo il DFAE, le passeggiate notturne e le visite alle spiagge più remote sono ancora sconsigliate. Ma come in molti Paesi dell'America Latina, se siete ben informati, usate il buon senso quando viaggiate e seguite le raccomandazioni locali, potete viaggiare tranquillamente in El Salvador.