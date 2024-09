Jennifer Lopez

La villa, dal valore di 51 milioni di euro, vanta 14 camere da letto, una piscina a sfioro, cinema privato e giardini estesi per circa 12mila metri quadrati.

Covermedia

Jennifer Lopez ha messo gli occhi su una nuova casa dopo la sua separazione da Ben Affleck.

Secondo quanto riportato da TMZ, la cantante è in trattative per acquistare la Azria Estate a Holmby Hills, Los Angeles, ed è vicina a concludere l'affare. La casa, famosa proprietà immobiliare di Los Angeles, si estende per 2.800 metri quadrati ed è in vendita per 51 milioni di euro (55 milioni di dollari).

Il defunto stilista Max Azria era il precedente proprietario della casa, che conta 14 camere da letto e si trova su un terreno di tre acri (1,2 ettari) con giardini, una serra, una dépendance e una piscina a sfioro con sauna. All'interno, ci sono anche un cinema privato e una sala giochi.

La Azria Estate è stata messa all'asta all'inizio di quest'anno e acquistata dal miliardario investitore Ron Burkle, che attualmente sarebbe coinvolto in una causa con la vedova di Azria per un presunto inadempimento contrattuale.

TMZ riporta che la Lopez ha visitato la proprietà più volte nelle ultime settimane.

Holmby Hills è famosa per le sue residenze iconiche, inclusa la celebre Playboy Mansion. Molti vip hanno vissuto in quest'area nel corso degli anni, tra cui Marilyn Monroe, Sonny e Cher, Barbra Streisand, Nat King Cole, Michael Jackson ed Elvis Presley.

La Azria Estate è stata utilizzata come set per il film di Jennifer Lopez «Atlas». La cantante aveva visitato per la prima volta la proprietà nel marzo del 2023, quando lei e Affleck cercavano una casa insieme.

