Kevin Costner sul divorzio: «Il cuore dei miei figli è spezzato»

Kevin Costner festeggia la prima di «Horizon. Chapter 1» il 24 giugno 2024 a Los Angeles con quattro dei suoi sette figli. Da sinistra a destra: Hayes (15 anni), Cayden (17), Grace (14), il papà Kevin, la primogenita Annie (40), con un ospite. Imago/Wenn/Nicky Nelson

Dopo mesi di battaglia per il divorzio dall'ex moglie Christine Baumgartner, la star di Hollywood Kevin Costner si confida e in un'intervista parla dell'impatto emotivo che ha sulla sua famiglia e del suo nuovo film «Horizon: An American Saga».

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Kevin Costner (69 anni) torna sul grande schermo con il primo capitolo della sua opera in quattro parti «Horizon: An American Saga».

Suo figlio Hayes ha seguito le orme del padre e ha recitato nel nuovo western epico di Costner.

Il premio Oscar parla anche del suo difficile divorzio e del periodo doloroso per i suoi figli.

L'attore attribuisce grande importanza a una vita con i piedi per terra e trascorre molto tempo con i suoi figli.

Parla anche della strategia d'uscita al cinema dei primi dei due film di «Horizon» e del perché è stata cambiata all'ultimo momento. Mostra di più

Il premio Oscar Kevin Costner torna sul grande schermo alla fine di agosto con la prima parte del suo film in quattro parti «Horizon: An American Saga».

Le tensioni degli ultimi anni, in particolare il divorzio da Christine Baumgartner (50 anni), hanno chiaramente lasciato il segno. Nel 2023 la coppia ha annunciato la sua separazione dopo 18 anni di matrimonio.

Come riporta la giornalista di «Gala» Sabrina Page, la star di Hollywood può sembrare malconcia, ma è ancora affascinante.

Il dramma western, a cui Costner ha lavorato per oltre tre decenni, tratta della colonizzazione del selvaggio West. Non solo ha assunto il ruolo di protagonista, ma ha anche scritto la sceneggiatura, diretto e co-prodotto il film.

«I miei figli hanno il cuore spezzato»

La dolorosa battaglia per il divorzio, che si è trascinata per mesi, ha pesato molto sull'attore. La disputa verteva sull'affidamento dei tre figli Cayden (17 anni), Hayes (15 anni) e Grace (14 anni) e sull'ammontare degli assegni di mantenimento.

Kevin Costner con l'allora moglie Christine Baumgartner a Los Angeles nel giugno 2018. Imago/Abaca Press/Lionel Hahn

Costner ha dichiarato a proposito della copertura mediatica dei suoi problemi coniugali: «Non la leggo. Perché so qual è la verità. Capite? A volte vuoi dire qualcosa per mettere le cose in chiaro o altro. Ma in realtà non lo faccio molto spesso. La gente vuole sempre che lo faccia, ma io non ne sono così sicuro. So solo nel mio cuore cosa è vero».

Quando gli viene chiesto se parlerà mai pubblicamente della separazione, diventa pensieroso: «È una cosa piuttosto privata. Perché i miei figli non hanno bisogno di sentire quello che so. I loro cuori sono stati spezzati. Quindi non hanno bisogno di sentire altro».

Il figlio è interessato alla carriera da attore

Un momento particolare delle riprese di «Horizon» è stato il lavoro con suo figlio Hayes, che faceva la sua prima apparizione come attore. «È stato fantastico avere mio figlio con me. Non aveva mai recitato prima. Mi è piaciuto molto averlo intorno».

Tuttavia lavorare con un adolescente è stata una sfida anche per l'esperta star di Hollywood: «È stato complicato, ma lui ha accettato. Ha anche fatto alcune cose di sua iniziativa che sono state molto belle».

Anche se Hayes ha lasciato intendere di essere interessato alla carriera di attore, Costner dice: «Ha detto di essere interessato, ma credo che siano state le ragazze a farlo interessare, inoltre è un ottimo atleta».

Kevin Costner con il figlio Hayes al Festival di Cannes, maggio 2024. Imago/Photo12

Lontano dallo sfarzoso mondo hollywoodiano, Costner conduce una vita sorprendentemente terrena. Descrive come accompagna personalmente i figli a scuola, assiste alle loro partite e prepara la colazione per i loro amici.

«Ho una vita completamente diversa che non ha nulla a che fare con i film», spiega Costner e spera di essere un buon padre per i suoi figli.

«Horizon» al primo posto nella classifica dei 20 film più belli

Sebbene Costner sia da decenni uno dei grandi di Hollywood, le critiche lo colpiscono ancora duramente. È particolarmente sensibile ai commenti negativi sul suo progetto «Horizon».

«Pensavo che non avrei dovuto preoccuparmi di quelle recensioni, ma non ho potuto fare a meno di prendermela con alcune delle cose negative che sono state scritte».

È stato molto più felice quando il «New York Magazine» ha recentemente inserito il suo film al primo posto in una lista dei 20 migliori film: «Hanno fatto una lista dei 20 migliori film e Horizon era al primo posto. Questo mi ha fatto sentire bene. Vorrei essere una persona più forte, ma mi ha fatto sentire bene».

È onesto riguardo al suo nuovo progetto cinematografico: «Posso accettare consigli, ma non li accetto per paura. Li prendo in considerazione. Ma se qualcuno mi dicesse che Horizon non è buono, direi che non mi fido più del suo consiglio perché so che è davvero buono».

Un'uscita insolitamente rapida della seconda parte

Secondo lo «Spiegel», la seconda parte della serie di quattro film «Horizon», già completata, sarebbe dovuta uscire negli Stati Uniti a metà agosto. L'uscita al cinema del secondo capitolo della saga western è stata però rinviata, dopo che il primo film ha fatto fiasco al botteghino.

La casa di produzione aveva previsto un'uscita insolitamente rapida dei due film. Ma dopo che «Horizon: An American Saga» ha incassato solo 23 milioni di dollari nei cinema nordamericani nelle prime due settimane, il freno d'emergenza è stato tirato.

Secondo un comunicato, i distributori hanno posticipato l'uscita per dare al pubblico più tempo per scoprire la prima parte nelle prossime settimane.

«Horizon» dovrebbe trovare il suo pubblico anche in TV

Quando a maggio è stato interpellato sulla strategia di uscita, Costner ha spiegato che lo studio lo considerava un esperimento.

«Per me era chiaro che i film dovevano uscire in rapida successione. Ma io pensavo a quattro o cinque mesi di distanza», ha detto Costner. Tuttavia, è sempre stato consapevole che «Horizon» avrebbe dovuto trovare il suo pubblico in televisione.

«Lo divideranno in cento parti», ha detto Costner a maggio: «È il modo in cui viviamo oggi. Ma esisterà anche sotto forma di quattro film. E questo era importante per me. È per questo che ho pagato».