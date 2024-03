Da quando il principe Harry (a sinistra) si è staccato dalla famiglia reale britannica, i rapporti tra lui e il fratello William sono stati tesi. Bild: AP

«Il principe William non vede più il fratello come una persona che fa parte della sua vita»: a fare questa affermazione è stata una corrispondente reale della BBC, che non avrebbe mai immaginato, 20 anni fa, che i due fratelli avrebbero litigato in questo modo.

Il principe Harry sarebbe pronto a sostenere il Palazzo reale britannico dopo la diagnosi di cancro ricevuta dal padre, re Carlo III. Ma Buckingham Palace non vuole saperne di un suo ritorno temporaneo.

Jennie Bond, corrispondente reale per la BBC, sostiene che il principe William non rivuole nelle vicinanze suo fratello in quanto ha distrutto la sua fiducia quando ha preso in giro la famiglia nel suo libro «Spare».

Come riportato dal «The Sun», la Bond ha dichiarato: «Harry ha lanciato insulti e accuse. La ferita e il dolore sono ormai troppo profondi».

«William è iperprotettivo nei confronti della sua famiglia»

«Credo che William abbia cancellato Harry dalla sua mente. Ora è concentrato sul suo ruolo di erede al trono e sulla sua famiglia, e immagino che non veda più il fratello come una persona che fa parte della sua vita. Il che è molto triste», continua.

Anche se il principe del Sussex dovesse tornare a corte per alcuni incarichi reali, la sua vita sarebbe in California. Questo dà al primogenito di Carlo la sensazione che il fratello non sia più completamente presente per la sua famiglia.

Quello che più ha toccato William sono i commenti che Harry ha fatto sulla principessa Kate: «L'erede al trono ora è iperprotettivo nei confronti della sua famiglia». Ricordiamo che il fratello minore aveva affermato in «Spare» che sua moglie, la duchessa Meghan, aveva pianto per Kate, ma che quest'ultima era rimasta impassibile.

Una faida inimmaginabile

Secondo la corrispondente reale per la BBC, le accuse contro William o le macchinazioni dell'intera famiglia reale sono una cosa, ma Harry ha superato il limite con i suoi commenti sulla 42enne.

Jennie Bond ha lavorato per l'emittente britannica dal 1989 al 2003 e in quel periodo ha detto che per lei era inconcepibile che potesse nascere una tale faida tra i fratelli: «Abbiamo sempre pensato che si proteggessero l'un l'altro e che si sostenessero a vicenda in ogni situazione».