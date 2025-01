Monney mezzo nudo e senza capelli: «Odi, Kohler e Murisier m'hanno rasato!»

Le star dello sci festeggiano dopo la discesa libera di Kitzbühel 27.01.2025

Sabato Alexis Monney ha ottenuto un sensazionale secondo posto nella discesa libera di Kitzbühel. Dopo la cerimonia di premiazione, il romando è stato afferrato dai suoi compagni di squadra e rasato a zero. Il motivo sarebbe una scommessa.

Nicolò Forni Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il secondo posto nella discesa libera di Kitzbühel, Alexis Monney festeggia con altre star dello sci nel pub «The Londoner» fino alle prime ore del mattino.

Il friborghese si presenta al pub con la testa calva. È ormai chiaro che i suoi compagni di squadra gli hanno rasato i capelli.

L'ordine è stato dato dall'allenatore di discesa Reto Nydegger, che ha fatto una scommessa con Monney alla fine della scorsa stagione. Mostra di più

Sabato le star dello sci hanno festeggiato fino alle prime ore del mattino nel pub «The Londoner» dopo la discesa libera di Hahnenkamm a Kitzbühel. I video i cui si vedono docce di birra e champagne hanno fatto il giro del mondo.

Inoltre l'elvetico Alexis Monney si è presentato senza capelli. Alla cerimonia di premiazione, il secondo classificato della gara era ancora raggiante con i suoi capelli castano chiaro, ma in «The Londoner» il 25enne di Châtel-Saint-Denis era calvo.

Come è nata questa scelta? «Quando volevo sistemare i capelli, i miei compagni di squadra Marco Odermatt, Marco Kohler e Justin Murisier mi hanno bloccato per rasarmi a zero», ha dichiarato lo stesso Monney ai microfoni del «Blick».

Tra queste due foto sono passate solo poche ore: sabato Alexis Monney ha festeggiato come si deve. Keystone / Instagram.com/solowattaggio

Scommessa con l'allenatore di discesa Nydegger

Odermatt e soci avrebbero avuto il via libera dall'allenatore di discesa libera Reto Nydegger, che ha spiegato così sul quotidiano zurighese: «Avevo fatto una scommessa con Alexis all'ultima gara di Coppa del Mondo della scorsa stagione: si sarebbe tagliato i capelli non appena fosse salito per la prima volta sul podio».

L'atleta friborghese è già salito due volte sul podio a Bormio, con la vittoria nella discesa libera, e con il terzo posto nel super-G. «Allora non avevo più pensato al patto, mi è tornato in mente solo a Kitzbühel», ha specificato l'allenatore.