Jake Paul e Mike Tyson, separati da 31 anni di età, si preparano a salire sul ring in Texas. Scopri i dettagli di questo straordinario incontro tra la leggenda della boxe e la star di YouTube.

Mike Tyson, 58 anni, e Jake Paul, 27, avrebbero dovuto affrontarsi il 20 luglio, ma il match è stato posticipato a causa di problemi di salute di Tyson. Ora l'incontro è fissato per il 15 novembre.

Per gli appassionati in Svizzera, l'evento si terrà nella notte di sabato. A seconda della durata dei combattimenti preliminari, Tyson e Paul dovrebbero entrare sul ring intorno alle 05:00.

L'incontro si svolgerà all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, che può ospitare fino a 80'000 spettatori ed è il più grande stadio della NFL.

Netflix trasmetterà l'evento in esclusiva, permettendo ai suoi 280 milioni di abbonati di tutto il mondo di assistere al match.

Nonostante molti posti siano ancora disponibili, i prezzi dei biglietti sono stati ridotti a circa 32 franchi, nella speranza di riempire lo stadio entro venerdì. I posti migliori, con servizio VIP completo, costano 43'500 franchi.

Mike Tyson, la leggenda

Mike Tyson ha vinto il suo primo titolo mondiale dei pesi massimi a 20 anni e 144 giorni, diventando il più giovane campione della storia. Ha conquistato molti altri titoli ed è noto anche per aver morso l'orecchio di Evander Holyfield nel 1997.

Fuori dal ring, Tyson ha spesso fatto notizia per risse, guida in stato di ebbrezza e possesso di droga. Nel 1991 è stato condannato a sei anni di carcere per molestie sessuali e lesioni personali, ma è stato rilasciato dopo tre anni. Nel 1999 è stato nuovamente condannato per lesioni personali, scontando solo pochi mesi di una pena di due anni.

Come pugile professionista, Tyson ha disputato 58 incontri, vincendone 50, di cui 44 per KO. Dopo il ritiro nel 2005, ha annunciato più volte il suo ritorno, ma non ha sempre combattuto. Il suo ultimo incontro risale al 2020, quando ha affrontato Roy Jones Jr. in un match amichevole terminato in parità.

Jake Paul, lo youtuber

Jake Paul è diventato famoso come Youtuber e ha recitato nella serie Disney «Bizaardvark». Ha anche pubblicato una canzone di successo con la band Team 10.

Nel 2020 Paul ha iniziato la sua carriera di pugile professionista, disputando dieci incontri e vincendone nove, sei per KO. Tuttavia, i suoi avversari sono stati per lo più di basso profilo. L'unica sconfitta è arrivata contro Tommy Fury, fratellastro del campione WBC dei pesi massimi Tyson Fury.

Uno degli eventi sportivi più imponenti dell'anno

L'incontro tra Tyson e Paul attirerà molta attenzione, grazie alla trasmissione su Netflix che potrebbe raggiungere milioni di spettatori, rendendolo uno degli eventi sportivi più grandi dell'anno, insieme alle Olimpiadi di Parigi e agli Europei di calcio in Germania.

Sebbene il match non abbia rilevanza sportiva, gli organizzatori sperano di stabilire record, come il maggior numero di spettatori per un evento di combattimento indoor negli Stati Uniti.

Questo incontro segue la tendenza degli ultimi anni, in cui celebrità di Internet si sfidano tra loro o con pugili famosi. Tutto è iniziato nel 2021, quando Logan Paul, fratello di Jake, ha affrontato la leggenda Floyd Mayweather, in un match che ha deluso molti spettatori.

Sebbene l'incontro sia ufficialmente sanzionato come un combattimento dei pesi massimi, è principalmente uno spettacolo. Due indizi lo confermano: i round durano solo due minuti invece dei soliti tre, e vengono utilizzati guantoni da 14 once, tipici degli allenamenti, anziché i più duri guantoni da 10 once dei combattimenti professionistici.

Gli avversari a confronto

Tyson, a 58 anni, non è più giovane e il suo ultimo incontro risale a quattro anni fa, mentre l'ultimo combattimento serio è di quasi 20 anni fa. Tuttavia, si sta allenando duramente per dimostrare di essere ancora in forma.

Jake Paul, 31 anni più giovane, è probabilmente più agile, ma ha affrontato pochi avversari di rilievo. L'unico avversario serio è stato Tommy Fury, contro cui ha subito la sua unica sconfitta.

Un incontro che vale una fortuna

Oltre alla visibilità, Tyson e Paul guadagneranno anche molto denaro. Sebbene le cifre ufficiali non siano state divulgate, Paul ha dichiarato che guadagnerà 40 milioni di dollari (34,8 milioni di franchi).

Si dice che Tyson riceverà circa 20 milioni di dollari (17,4 milioni di franchi), anche se altre fonti parlano di un totale di 80 milioni di dollari, con entrambi i pugili che riceverebbero la stessa somma.