Ski alpin Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses

ATS

25.2.2026 - 08:53

La routine de la Coupe du monde va reprendre ses droits après la parenthèse olympique. Keystone-ATS fait le point sur les différentes courses aux globes de cristal.

Marco Odermatt est en pole position pour ajouter quatre nouveaux globes à sa collection.
Marco Odermatt est en pole position pour ajouter quatre nouveaux globes à sa collection.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.02.2026, 08:53

Les skieurs suisses ont décroché neuf médailles aux JO (dont huit pour les hommes), étant ainsi de loin les plus décorés. Mais ils n'auront pas le temps de se reposer sur leurs lauriers puisque la Coupe du monde sera de retour dès ce week-end.

JO 2026 - Ski alpin. 8 médailles, 4 en or : un bilan historique pour l'équipe de Suisse masculine !

JO 2026 - Ski alpin8 médailles, 4 en or : un bilan historique pour l'équipe de Suisse masculine !

Quel est le programme restant?

Chez les messieurs, il reste trois descentes et autant de super-G, ainsi que deux géants et deux slaloms. Les courses reprendront ce week-end en vitesse à Garmisch-Partenkirchen. Les techniciens se retrouveront à Kranjska Gora (7/8 mars) et les adeptes de vitesse à Courchevel (14/15 mars). Tous seront réunis pour les finales prévues à Lillehammer (Kvitfjell/Hafjell) du 21 au 25 mars.

Les femmes auront deux épreuves de plus, car elles doivent rattraper les courses renvoyées à Zauchensee (super-G) et Crans-Montana (descente). Les spécialistes de vitesse disputeront ainsi trois courses lors des deux prochaines fins de semaine à Soldeu (1 descente, 2 super-G) puis à Val di Fassa (2 descentes, 1 super-G). Les 14/15 mars, les techniciennes se retrouveront à Are avant que toutes ne se rendent en Norvège pour les finales.

Les globes déjà ou presque déjà attribués

Sur les dix globes à attribuer, un seul l'est déjà officiellement. Mikaela Shiffrin est certaine d'avoir celui du slalom depuis fin janvier après un septième succès en huit courses.

Côté masculin, la victoire au classement général devrait revenir pour la cinquième fois consécutive à Marco Odermatt. Avec 587 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen, le Nidwaldien ne risque quasiment rien. Il pourrait mathématiquement assurer le gros globe dès le géant de Kranjska Gora.

JO 2026 - Ski alpin. Marco Odermatt : des JO réussis mais au goût d'inachevé

JO 2026 - Ski alpinMarco Odermatt : des JO réussis mais au goût d'inachevé

Odermatt est aussi idéalement placé dans les disciplines de vitesse. A trois courses de la fin, il mène en descente avec 115 points d'avance sur Franjo von Allmen et avec 158 points en super-G sur l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Un troisième globe en descente et un quatrième en super-G semblent à sa portée.

Disciplines où tout est ouvert

Chez les femmes, tout reste à faire en vitesse, où quatre épreuves restent à disputer. En descente, la blessée Lindsey Vonn mène avec 146 points d'avance sur l'Allemande Emma Aicher. L'Américaine pourrait donc être dépassée par Aicher ou par sa compatriote Kira Weidle-Winkelmann (168 points de retard). Les Italiennes Laura Pirovano (à 193 points), Nicol Delago et Sofia Goggia (à 220) ont encore quelques espoirs.

Lindsey Vonn a frôlé le pire. «Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»

Lindsey Vonn a frôlé le pire«Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»

En super-G, Goggia est en tête avec 60 points d'avance sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson et 90 sur Lindsey Vonn. La Française Romane Miradoli accuse un retard de 99 points sur l'Italienne. Malorie Blanc, qui avait gagné à Crans-Montana, est à 127 points et peut aussi encore rêver de finir en tête.

En pole position

En géant, Marco Odermatt se trouve aussi en pole position avec 103 points d'avance sur Pinheiro Braathen. Une élimination lors d'un des deux derniers rendez-vous pourrait toutefois relancer la lutte. Mais si tout se passe normalement, le Suisse sera sacré pour la cinquième fois dans la discipline.

Pinheiro Braathen en or. Les Suisses se prosternent : «Tout simplement meilleur que nous»

Pinheiro Braathen en orLes Suisses se prosternent : «Tout simplement meilleur que nous»

Chez les dames, l'Autrichienne Julia Scheib est leader en géant avec 89 longueurs d'avance sur Camille Rast. Pour s'offrir un premier globe, la Valaisanne doit réussir de bons résultats et espérer une contre-performance de sa rivale.

Il en va de même pour le général, où Shiffrin possède 170 points d'avance sur la Suissesse à douze épreuves de la fin. Toutes deux étant des techniciennes, la décision se fera sur les deux géants et les deux slaloms restant à courir. Emma Aicher n'a pas perdu tout espoir, même avec 449 points de retard. L'Allemande peut se rapprocher en marquant de gros points en vitesse.

JO 2026 - Ski alpin. La revanche de «Fast Rast», les larmes de Wendy Holdener

JO 2026 - Ski alpinLa revanche de «Fast Rast», les larmes de Wendy Holdener

Gros suspense

Un gros suspense est de mise en slalom messieurs, où sept skieurs différents ont gagné en neuf courses. Champion olympique à Bormio, Loïc Meillard ne fait pas partie des vainqueurs de cet hiver en Coupe du monde. Théoriquement, huit hommes peuvent encore décrocher le globe.

Le Norvégien Atle Lie McGrath est le mieux placé. Remporter le classement de la discipline serait une consolation après sa terrible déception olympique. Mais il ne compte qu'un point d'avance sur Pinheiro Braathen. Le Français Clément Noël (17 points de retard) et le Norvégien Timon Haugan (53) restent en embuscade.

JO 2026 - Ski alpin. Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»

JO 2026 - Ski alpinLoïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»

La Suisse en tête

Les chances sont bonnes pour que la Suisse s'adjuge pour la quatrième fois consécutive le classement par nations. L'avance sur le traditionnel rival autrichien se monte à 629 points.

