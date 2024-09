La Principessa Diana aveva un senso dell'umorismo «cattivo»

Diana fa ridere il figlio William. La foto è stata scattata nel 1992. imago images/LFI

Il parrucchiere Richard Dalton sta ricordando con un libro pieno di aneddoti il suo rapporto con la Principessa Diana. L'opera si concentra soprattutto sul senso dell'umorismo di Lady Di.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Richard Dalton, parrucchiere di Diana, descrive il suo umorismo e la sua personalità nel suo libro «It's All About the Hair».

Racconta aneddoti sulla sua inclinazione agli scherzi, tra cui uno che coinvolgeva una cacca di cane di plastica e il corgi della suocera.

Nonostante la sua indole disinvolta, Diana prendeva sul serio il suo ruolo di principessa e mostrava sempre empatia per le altre persone. Mostra di più

Probabilmente nessuno ha trascorso più tempo da solo con la Principessa del Galles di Richard Dalton. Era il suo parrucchiere personale e lavorò per Diana per un decennio.

Ha raccolto i suoi ricordi e aneddoti in un libro. «It's All About the Hair - My Decade with Diana» offre uno sguardo dietro le quinte della donna più fotografata al mondo. Pochi la conoscevano quanto Dalton.

«L'ho vista ogni giorno per dieci anni, è stato divertente ricordarla», racconta il parrucchiere a People. Il suo obiettivo principale con il libro era mostrare l'umorismo di Diana. «E che persona meravigliosa e autentica fosse».

Nel libro, Dalton ricorda il suo «grande senso dell'umorismo», «le sue battute erano esplosive». Amava fare scherzi, aveva sempre una battuta divertente sulle labbra. E come dice Dalton, le piacevano anche gli scherzi «molto cattivi».

«Sui voli lunghi portava sempre con sé vomito di plastica o cacca di cane di plastica e li metteva sui sedili delle persone», spiega il parrucchiere.

«Portatelo via di qui»

Un aneddoto in particolare del libro descrive molto bene il senso dell'umorismo di Lady Di. Proprio quando il parrucchiere aveva finito di acconciarle i capelli, la principessa entrò di corsa nel suo camerino, seguita da vicino da un corgi.

«Stavo accarezzando il cane e quando Diana entrò, lui iniziò a leccarle le gambe», ricorda Dalton. Lei chiese: «Di chi è quel cane?» - «È il nuovo corgi di tua suocera». Lei si mise a ridere e disse: «Portatelo via, mi sta leccando via l'abbronzatura dalle gambe».

Nonostante la sua personalità disinvolta e alla mano, Diana prendeva molto sul serio la sua posizione di Principessa del Galles, continua Dalton.

«Aveva un buon rapporto con tutti e non aveva problemi a entrare in empatia con loro».

Richard Dalton spera che il suo libro incoraggi le persone a trattarsi con più amore e comprensione, «proprio come fece Diana durante la sua vita».