Le tensioni tra il principe Harry e la famiglia reale continuano: il secondogenito di re Carlo e Meghan Markle non sono stati invitati alla tradizionale celebrazione di Natale a Sandringham.

Il principe Harry e Meghan Markle non parteciperanno al Natale con la famiglia reale a Sandringham neanche quest'anno. Secondo una fonte di «People», i duchi di Sussex non sono stati invitati alla celebrazione natalizia nel villaggio dell'Inghilterra.

La coppia, che probabilmente trascorrerà le festività negli Stati Uniti, non partecipa al Natale con la famiglia reale dal 2018, anno del loro matrimonio.

Non c'erano nemmeno al «Trooping the Colour»

I due non sono stati invitati nemmeno al «Trooping the Colour» in giugno, ossia l'annuale celebrazione del compleanno di re Carlo III.

Questa si è addirittura tenuta un mese dopo che il figlio e suo padre non si sono incontrati durante la visita di Harry nel Regno Unito per il decimo anniversario degli «Invictus Games».

Un portavoce del principe aveva giustificato il mancato incontro a causa della fitta agenda del sovrano.

Al contrario del fratello minore, il principe William, sua moglie Kate Middleton e i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, trascorreranno invece il Natale a Sandringham.

D'altra parte né Buckingham Palace né Kensington Palace hanno commentato la lista degli invitati per le festività.

Il pomo della discordia? La sicurezza di Harry

Le tensioni tra Harry e la famiglia reale sono in corso da anni. Di recente, come scrive la rivista americana, un punto di conflitto è rappresentato anche dalla battaglia del principe per la sicurezza della sua famiglia.

Fonti vicine al duca di Sussex hanno suggerito a «People» che il suo desiderio di discutere la questione con suo padre, in particolare la sua convinzione che lui abbia il potere di ripristinare la sua sicurezza, sia stato un motivo per l'assenza di un incontro a maggio.

Una fonte di palazzo ha dichiarato che l'idea che la sicurezza di Harry sia nelle mani del re è «completamente errata».

Nulla «darebbe più felicità a Harry che ricostruire il legame con il padre»

Giova ricordare che Harry e Meghan si sono ritirati dai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale nel gennaio 2020 e si sono trasferiti a Montecito, in California.

Dopo il loro fidanzamento nel novembre 2017 hanno trascorso il loro primo Natale insieme a Sandringham lo stesso anno, e l'ultimo nel 2018, quando all'epoca Meghan era incinta del principe Archie.

Quasi cinque anni dopo il loro ritiro dai doveri reali nel 2020, nulla «darebbe più felicità a [Harry] che poter ricostruire il suo legame con suo padre», ha detto un amico a «People». «Alla fine, non si possono annullare i legami di sangue».

