Actu et dicton du jour. «Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages Actu et dicton du jour. «Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages
Actu et dicton du jour

«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !
Suite à une enquête. Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
Suite à une enquête

Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé

Nestlé se sépare avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Laurent Freixe. Cette décision intervient après une enquête sur une relation amoureuse cachée avec une collaboratrice qui lui était directement subordonnée, a précisé le géant de Vevey lundi soir.
Les experts alertent. Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Les experts alertent

Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !

Des chercheurs en sécurité mettent en garde contre une dangereuse faille dans WhatsApp sur les appareils Apple. Les malfrats peuvent récupérer des données sans l'intervention des utilisateurs. Meta conseille vivement une mise à jour.
Cybercriminalité. Le monde de la tech’ alerte : l’IA rend le hacking accessible à tous
Cybercriminalité

Le monde de la tech’ alerte : l’IA rend le hacking accessible à tous

L'intelligence artificielle grand public transformée en main d'œuvre pour les hackeurs? Les attaques informatiques, autrefois réservées aux spécialistes, deviennent reproductibles à grande échelle ou accessibles à des novices, au moyen de robots conversationnels détournés de leur fonction.
Dernier jour du mercato. Rabiot, Asensio, Isak, Pavard... : voici les principaux transferts
Dernier jour du mercato

Rabiot, Asensio, Isak, Pavard... : voici les principaux transferts

Le dernier jour du mercato promet de nombreux transferts de joueurs à travers l'Europe. Petit florilège.
Soudan. Plus d'un millier de morts dans un glissement de terrain «massif et dévastateur»
Soudan

Plus d'un millier de morts dans un glissement de terrain «massif et dévastateur»

Un glissement de terrain a rasé un village montagneux de l'ouest du Soudan et tué plus d'un millier de personnes, a annoncé lundi soir un groupe armé contrôlant la zone. Le pays, ravagé par la guerre, est déjà en proie à une grave crise humanitaire.
Italie. «Nous ne voulons pas polémiquer avec la France» - Des propos de Bayrou font un tollé
Italie

«Nous ne voulons pas polémiquer avec la France» - Des propos de Bayrou font un tollé

Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani s'est déclaré lundi «stupéfait» de déclarations du Premier ministre français François Bayrou accusant l'Italie de pratiquer un «dumping fiscal» et a dénoncé une «analyse erronée» devant la presse à Rome.
Barthélémy Constantin. «Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
Barthélémy Constantin

«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»

Sur le plateau de blue Sport, le directeur sportif du FC Sion, Barthélémy Constantin, a fait un retour sincère sur la saison précédente et parlé des ambitions du club valaisan. Extrait.