Cybercriminalité

Le monde de la tech’ alerte : l’IA rend le hacking accessible à tous

L'intelligence artificielle grand public transformée en main d'œuvre pour les hackeurs? Les attaques informatiques, autrefois réservées aux spécialistes, deviennent reproductibles à grande échelle ou accessibles à des novices, au moyen de robots conversationnels détournés de leur fonction.