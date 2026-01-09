La bandiera svizzera sventola a mezz'asta a Berna dopo il disastro dell'incendio di Crans-Montana. Keystone

In seguito al devastante incendio di Crans-Montana, la Svizzera celebrerà una giornata di lutto nazionale venerdì 9 gennaio 2026 - un evento raro nella storia del Paese. Ecco cosa c'è da sapere.

Dopo il disastro di Capodanno a Crans-Montana, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha dichiarato un periodo di lutto il 1° gennaio.

Le bandiere di tutte le rappresentanze svizzere nel mondo sono state esposte a mezz'asta. Il Consiglio federale ha indetto una giornata di lutto nazionale per venerdì 9 gennaio.

blue News spiega esattamente cosa significa.

Cosa succede in Vallese oggi?

Oggi, venerdì 9 gennaio, presso il Centro esposizioni e assemblee Cerm di Martigny, a 50 minuti di auto da Crans-Montana, si terrà una cerimonia commemorativa a partire dalle 13.45.

È stata organizzata dalla Confederazione insieme alla Cancelleria di Stato del Vallese e alle chiese regionali. Il programma della cerimonia prevede letture, gesti simbolici, esibizioni musicali e discorsi di rappresentanti delle autorità.

È prevista la partecipazione di oltre 1'000 invitati. Saranno presenti il presidente Guy Parmelin, i Consiglieri federali Ignazio Cassis e Beat Jans e il Cancelliere federale Viktor Rossi.

Sono invitati anche i parenti delle vittime, i rappresentanti religiosi e i Paesi che sono stati direttamente colpiti dalla tragedia o che hanno offerto il loro aiuto.

Dall'Italia arriverà il Presidente della repubblica Sergio Mattarella e dalla Francia il Presidente Emmanuel Macron. Sarà presente anche la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

L'evento era inizialmente previsto in una chiesa di Crans-Montana. Ma, per motivi di sicurezza e a causa delle condizioni meteorologiche previste (molta neve in arrivo), il servizio commemorativo è stato spostato a Martigny.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta a Crans-Montana presso il Centro Congressi Le Régent, dove la popolazione della nota stazione turistica potrà partecipare. Ci sarà anche un grande schermo all'esterno della località vallesana.

Cosa succede fuori dal Vallese?

La giornata di lutto nazionale sarà celebrata in tutta la Svizzera.

Anche le campane delle chiese suoneranno in tutto il Paese alle 14h00. Prima il rintocco dell'ora, poi uno scampanio di cinque minuti in segno di pausa collettiva e di solidarietà nazionale.

Il Consiglio federale e le chiese cristiane invitano la popolazione a dedicare questo momento alla memoria dei defunti, alla solidarietà con i feriti e le loro famiglie e a ringraziare tutti i servizi di emergenza.

A Zurigo, il consiglio comunale invita la popolazione a osservare un minuto di silenzio nel Münsterhof alle 14h00, seguito da un evento commemorativo nel Fraumünster.

A Basilea, i membri del governo e del Gran Consiglio e la popolazione si riuniranno sulla piazza del mercato di fronte al municipio. In serata si terrà una riflessione ecumenica nella chiesa aperta di Elisabethen.

Anche i trasporti pubblici parteciperanno visibilmente alla commemorazione.

Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) esporranno le bandiere a mezz'asta nelle stazioni, informeranno per tutto il giorno su schermi, annunci e sull'app sulla giornata di lutto e richiameranno l'attenzione sul minuto di silenzio.

Alle 14h00 la musica di sottofondo nelle stazioni ferroviarie viene spenta e poco prima i capi treno fischieranno con i loro fischietti, alle 13h58 in segno di commemorazione.

Il servizio commemorativo centrale a Martigny sarà trasmesso in diretta dalla televisione e dalla radio, tra cui «SRF», «RTS» e …RSI». In questo modo i cittadini di tutto il Paese - e non solo - potranno partecipare alla cerimonia.

Numerose chiese in tutta la Svizzera rimarranno aperte per tutto il giorno, invitando le persone al silenzio, alla preghiera e al ricordo personale. Dove possibile, i consulenti pastorali saranno a disposizione per dei colloqui.

La Confederazione ha creato un libro ufficiale di condoglianze online per le persone che desiderano esprimere le condoglianze per iscritto.

Quando vengono dichiarati questi giorni di lutto?

È piuttosto insolito che in Svizzera venga organizzata una giornata di lutto. In effetti, il nostro Paese non riconosce quasi mai il lutto nazionale.

Ciò è dovuto alla struttura federale, spiega lo storico Sacha Zala al quotidiano «Tages-Anzeiger». «Ma gli sviluppi in altri Paesi non hanno lasciato indenne la Svizzera».

Il lutto di Stato è più una tradizione in Paesi come il Regno Unito, dove di recente per la morte della Regina Elisabetta II il Paese è rimasto ufficialmente in lutto per diversi giorni.

«A differenza di altri Paesi, in Svizzera la giornata di lutto nazionale non è un istituto giuridico», spiega la Cancelleria federale. Tuttavia, il Consiglio federale può invitare la popolazione a un atto di lutto o di commemorazione.

«La Confederazione non può obbligare i Cantoni o i privati a osservare questa giornata o a dare un contributo - per esempio, a concedere ai dipendenti un giorno di riposo - senza una base corrispondente nella legge federale».

Ci sono già state giornate di lutto in Svizzera?

Un momento simile di lutto e ricordo c'è già stato durante la pandemia di Covid-19 del 2021: il 5 marzo le campane delle chiese di tutto il Paese hanno suonato fino a un quarto d'ora per commemorare le vittime.

Anche il 1° ottobre, dopo l'attentato di Zugo del 27 settembre 2001, sono state organizzate esequie e un minuto di silenzio.

In seguito allo tsunami che ha colpito il Sud-Est asiatico dopo il Natale 2004, il 5 gennaio 2005 è stata indetta una giornata di lutto nazionale.