Il ritorno di Lindsey Vonn è imminente a St. Moritz. Molte leggende dello sci svizzero sono scettiche sul suo come-back. La statunitense si difende e dice: «Quando è troppo è troppo».

Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Lindsey Vonn torna in Coppa del Mondo di sci a St. Moritz con un'articolazione del ginocchio parzialmente artificiale.

Le leggende dello sci svizzero Sonja Nef, Bernhard Russi e Pirmin Zurbriggen hanno mostrato scarsa comprensione per i piani della 40enne.

Ora l'americana risponde alle critiche e si difende: «Sapete, sono stufa che la gente preveda cose negative sul mio futuro». Mostra di più

La star dello sci Lindsey Vonn farà il suo ritorno nella Coppa del Mondo di sci a St. Moritz. La 40enne si è ritirata dallo sci professionistico più di cinque anni e mezzo fa.

Quando ha chiuso la sua carriera nel febbraio 2019, ha dichiarato che il suo corpo era talmente rotto da non poter più essere riparato. Poiché dopo il ritiro ha continuato a soffrire di dolori, ha deciso di sottoporsi a una protesi parziale del ginocchio nell'aprile del 2024.

Con l'articolazione del ginocchio parzialmente artificiale, ora è finalmente libera dal dolore e sta pianificando il suo ritorno.

Gli esperti dubitno sia una buona idea ...

Molti esperti di sci mettono un grosso punto interrogativo sui piani di rientro della Vonn.

Sonja Nef, ad esempio, ha dichiarato al «Blick»:«Ho pensato: non può essere così stupida. Ma evidentemente lo è, purtroppo. Per me, Lindsey sta distruggendo gran parte della sua immagine. Anche Bernhard Russi ha detto al Blick che non crede che un ritorno sia una buona idea: Non ha assolutamente nessuna possibilità. E in secondo luogo, è molto pericoloso. Spero che ci ripensi».

Ora, anche una terza leggenda dello sci svizzero ha parlato del ritorno della nativa di Saint Paul, in Minnesota. Sempre sulle pagine del «Blick» Pirmin Zurbriggen avverte: «C'è il rischio che la Vonn si rompa il ginocchio artificiale. E in maniera tale da non poter fare sport in modo corretto per il resto della sua vita. Sarebbe particolarmente triste.»

Venuta a conoscenza di queste voci critiche, la 40enne le ha commentate tramite «x»: «Sapete una cosa, sono stufa delle persone che prevedono cose negative sul mio futuro. Ora basta. Bernhard (Russi, ndr), Sonja (Nef) e ora Pirmin (Zurbriggen)... C'è un motivo per cui tutti gli ex sciatori svizzeri la pensano così?».

L'americana si interroga anche sulle competenze mediche dei tre elvetici: «Sono diventati tutti medici e mi è sfuggito? Perché parlano come se ne sapessero più dei migliori medici del mondo».

You know, I’m getting pretty tired of people predicting negative things about my future. It’s enough now. Bernard, Sonja and now Primin… is there a reason all former Swiss skiers think this way? Did they all become doctors and I missed it, because they talk like they know more… — lindsey vonn (@lindseyvonn) December 18, 2024

Scopriremo il prossimo fine settimana come andrà effettivamente il ritorno di Lindsey Vonn in gara, quando sarà di scena nei due super-G di St. Moritz, sabato e domenica.