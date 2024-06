Inglesi furiosi per i costi degli alloggi in Germania: «125 euro per una tenda è una vergogna!»

L'Inghilterra figura tra le favorite a Euro 2024. Keystone

Gli Europei di calcio iniziano venerdì e gli ultimi tifosi, per seguire la propria Nazionale, stanno cercando alloggio nelle città tedesche. Alcuni inglesi sono però infuriati: i prezzi, anche solo per piazzare una tenda in campeggio, sono davvero folli.

Il 16 giugno l'Inghilterra di Southgate esordirà agli Europei contro la Serbia a Gelsenkirchen.

La Nazionale dei Tre Leoni è una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Sono decine di migliaia i tifosi attesi in Germania per seguire le gesta di Kane, Bellingham e compagni.

Gli hotel e gli Airbnb a Gelsenkirchen sono pieni, e le autorità locali hanno messo a disposizione ulteriori strutture per il campeggio.

Il costo di una piazzola è di 125 franchi a notte. Un prezzo esorbitante. Mostra di più

I tifosi dell'Inghilterra dovranno pagare fino a 556 sterline (648 franchi) per campeggiare nei siti ufficiali di una delle città che ospiteranno Euro 2024.

556 sterline per una sistemazione camping di lusso: due letti all'interno di una piccola struttura in legno dalle dimensioni molto ridotte.

Una sistemazione in tenda a Gelsenkirchen costa 125 euro a notte - si tratta del costo di una piazzola. A Berna, per paragone, una piazza per una tenda piccola costa 10 franchi a notte.

È inoltre richiesto un soggiorno minimo di due notti per i tifosi che sperano di poter assistere alla partita inaugurale del girone contro la Serbia il 16 giugno.

Questo perché tutti gli hotel e gli Airbnb della città sulla Ruhr, che conta 260'000 abitanti, sono pieni, e quindi le autorità locali hanno messo a disposizione ulteriori strutture per il campeggio.

La rabbia dei tifosi

Un tifoso inglese, Fil Sollof, ha dichiarato la sua rabbia a «The Sun»: «È una vergogna, una fregatura. Sono sicuro che le tende saranno molto belle, ma 278 sterline per dormire sotto una tela sono un'enormità. Sono sempre i tifosi che lavorano duramente a rimetterci. È avidità pura e semplice».

L'inserzione per il campeggio. campsitegelsenkirchen.com

Così il signor Sollof, che si recherà a Euro 2024 con il figlio, volerà ad Amsterdam e poi prenderà un treno per la vicina Essen. La coppia di tifosi alloggerà per due notti in un hotel, prendendo un taxi per andare e tornare dallo stadio in cui giocherà l'Inghilterra, e nonostante ciò il costo totale sarà più economico rispetto a un soggiorno in campeggio a Gelsenkirchen.

Decine di migliaia i tifosi inglesi attesi in Germania

Decine di migliaia di tifosi inglesi sono attesi per tifare per la squadra di Gareth Southgate nella prima partita del torneo. La Nazionale dei Tre Leoni viene vista come una delle maggiori pretendenti al titolo.

L'Inghilterra, che non ha mai vinto il massimo torneo continentale per nazioni, quattro anni fa arrivò seconda a casa propria, perdendo in finale contro l'Italia.

Southgate ha nominato la sua squadra provvisoria la scorsa settimana e l'entusiasmo cresce con l'avvicinarsi del torneo.

«Stiamo fornendo attraenti sistemazioni»

La città di Gelsenkirchen è un ex centro minerario nel nord della Germania e dista meno di 400 chilometri da Calais.

Il responsabile dell'ufficio Euro 2024 di Gelsenkirchen, Wilhelm Wessels, ha dichiarato: «Con queste offerte, stiamo fornendo un'ulteriore e attraente sistemazione per la notte con breve preavviso».