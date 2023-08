Carlos Alcaraz (sinistra ) e Holger Rune KEYSTONE

Secondo Ivan Ljubicic l'era dei Big Three che ha dominato il tennis maschile per 15 anni sta per giungere al termine, mentre sono tre i giovani, che secondo il croato prenderanno in mano l'eredità lasciata da Federer, Nadal e Djokovic.

L'era dei Big Three sta per finire: Federer ha appeso la racchetta al chiodo 11 mesi fa, Nadal - 37 anni - non gioca più da gennaio, mentre Djokovic - 36 anni - ha perso la sua finale di Wimbledon contro il giovane talento spagnolo Alcaraz.

Per Ivan Ljubicic, ex allenatore di Roger Federer, sono tre i giocatori in particolare che domineranno in futuro il mondo del tennis maschile. «Tra cinque anni, Alcaraz, Sinner e Rune saranno molto probabilmente al primo, secondo e terzo posto», ha dichiarato il croato a «Tennis Majors».

Ljubicic ritiene inoltre che il leggermente più anziano - 27 anni - Daniil Medvedev avrà ancora un ruolo importante. Secondo il 44enne, il tennista russo, se continuerà a esprimersi ai suoi massimi livello «renderà la vita difficile ai giovani».

Per colui che prima di allenare il Maestro è arrivato su fino al terzo posto del tennis mondiale (2006), sarà in particolare Carlos Alcaraz, che ha già vinto due titoli del Grande Slam (US Open e Wimbledon) negli ultimi dodici mesi, il tennista da battere.

Holger Rune, numero 6 al mondo KEYSTONE

«È migliorato molto in questo periodo», ha detto Ljubicic. «Credo che anche Holger Rune abbia fatto un grande passo avanti», ha spiegato l'ex coach di Federer a proposito del giovane danese, che di recente ha perso contro Alcaraz nei quarti di finale di Wimbledon.

Riguardo a Jannik Sinner, Ljubicic ha analizzato: «È migliorato, come è giusto che sia a questa età. Possiamo discutere se sia abbastanza veloce».

L'anno scorso, il 21enne italiano non ha raggiunto una semifinale o una finale in un torneo del Grande Slam o in un Masters. Tuttavia, lo sviluppo non è «deludente», stando all'allenatore di tennis.

L'altoatesino «non esploderà dal nulla. È un pensatore. È uno che farà passi lenti verso l'alto», ha spiegato Ljubicic: «Ora sta facendo il passo che doveva fare l'anno scorso, lo sta facendo quest'anno, quindi sta arrivando». Sinner, quindi, «continuerà a salire» nei prossimi anni.

Jannik Sinner, 21 anni KEYSTONE

Ricordiamo che Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, ha 20 anni, Holger Rune, oggi numero 6 della classifica ATP ha la stessa età, mentre Jannik Sinner, numero 8, di anni ne ha 21.