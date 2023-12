Un'immagine rappresentante il segno della Bilancia. IA generata con Midjourney

Giove, il pianeta della fortuna, sarà attivo dalla fine di maggio e porterà un vero slancio nella vita quotidiana dei nati sotto il segno della Bilancia (dal 24 settembre al 23 ottobre).

Ecco l'oroscopo per il 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Leggete l'oroscopo del vostro segno zodiacale e lasciatevi ispirare. Secondo la tradizione, il 2024 è un «anno solare». Significa che si tratta di sviluppare la vostra personalità.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi. Mostra di più

Il nuovo anno apre numerose opportunità di sviluppo personale per la Bilancia. Potrebbero nascere molte grandi idee.

E alcuni dei nati sotto questo segno saranno coronati dal successo. Perché siete portati per i buoni affari. In primavera non dovreste scartare subito un progetto che non può essere realizzato subito. Mettetelo da parte e affrontatelo quando sarà il momento giusto.

Amore

La primavera fa correre le emozioni a tutta velocità. È più tempestosa e passionale che mai. Se siete single, preparatevi ad affrontare flirt bollenti. Ma non prendete decisioni di cuore adesso! Godetevi il brivido.

Da giugno le stelle dell'amore diventano ancora più attive. Il motto è: «Coccolatevi e fatevi coccolare». Siate generosi e offrite alla vostra dolce metà qualcosa di speciale.

Monica Kissling blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze e workshop. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Offre consulti personali.

Se siete single e alla ricerca di una relazione stabile e desiderate dirigervi verso il porto del matrimonio, avete le migliori possibilità in agosto e da novembre in poi. Il vostro fascino è scintillante e le frecce di Cupido saranno assolutamente precise.

Lavoro e soldi

Un'iniziale stasi non deve rendervi nervosi. Soprattutto in primavera, quando tenderete ad agire in modo frettoloso e spontaneo. Inoltre, per il momento frenate la vostra voglia di spendere.

Comprate solo ciò che è veramente necessario e sensato. Da giugno in poi avrete campo libero per quanto riguarda il lavoro e il successo. Le opportunità di carriera sono quasi sempre possibili grazie a Giove.

Concetti validi, argomentazioni convincenti, abilità commerciali e buone relazioni d'affari vi catapulteranno in alto. Date il massimo e accettate con gratitudine ciò che vi viene dato.

Salute

Dal punto di vista cosmico, il 2024 sarà un anno tanto rilassato quanto vivace. La seconda metà, in particolare, promette molta varietà e una piacevole boccata d'aria fresca. Più siete impegnati, più vi sentite bene.

La socializzazione e i viaggi si riveleranno probabilmente delle chiavi speciali per il benessere. Che si tratti di diversi viaggi brevi o di una vacanza da sogno: concedetevi ogni tanto un cambiamento di scenario e allargate i vostri orizzonti.

Prevenite i raffreddori a gennaio ed evitate gli sforzi eccessivi tra aprile e maggio. Meno è meglio!

Prima decade: dal 24 settembre al 3 ottobre

Seconda decade: dal 4 al 13 ottobre

Terza decade: dal 14 ottobre al 23 ottobre

Qui il video di Monika Kissling, in tedesco: