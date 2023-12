Ecco l'oroscopo annuale 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi.