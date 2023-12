I nati nel segno del cancro avranno via libera quasi in tutto

Il motto del cancro (22 giugno-22 luglio) è: non esitare, ma agire con coraggio. Giove è estremamente favorevole fino alla fine di maggio e Saturno garantisce stabilità per tutto l'anno.

Un'immagine rappresentante il segno zodiacale del Cancro. IA generata con Midjourney

Hai fretta? blue News riassume per te Ecco l'oroscopo del 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Leggete l'oroscopo del vostro segno e lasciatevi ispirare. Secondo la tradizione, il 2024 è un «anno solare». Significa che si tratta di sviluppare la vostra personalità.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi. Mostra di più

Per i cancro questo significa fortuna in tutte le situazioni, solide basi per i progetti e buona salute. Potrete raggiungere degli obiettivi a lungo desiderati o affrontarne di nuovi.

Se siete nati nella terza decade, le decisioni coraggiose e spontanee vengono particolarmente premiate. Un cambio di rotta? Sì, grazie!

Amore

Le stelle dell'amore sono estremamente attive. La prima metà dell'anno, in particolare, sarà romantica e sensuale. A patto di dare libero sfogo ai sentimenti.

I single devono stare in pista, in modo che le infallibili frecce di Cupido possano atterrare con precisione. Soprattutto a marzo e maggio, ma anche a giugno e luglio. Se siete nati nella terza decade, questo vale per tutto l'anno.

I cancro che desiderano sposarsi sono invitati a proporsi. Gli dei dell'amore non dimenticheranno però quelli che hanno già una relazione. Potrete contare sul vostro partner più che mai.

A proposito di edilizia: i grandi piani e progetti comuni sono favoriti fino a nuovo avviso.

Professione e denaro

Niente falsa modestia: Giove, il pianeta del successo, è in posizione favorevole. Apre prospettive e opportunità nella carriera e promette vantaggi finanziari.

Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile è un'astrologa con uno studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze e workshop. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Offre consultazioni personali e giornate della visione.

Dato che anche Saturno è disposto in modo favorevole nei vostri confronti, potete tracciare la rotta per un successo a lungo termine in futuro.

In ogni caso, potrete avere più fiducia in voi stessi e andare avanti quando la fortuna busserà alla vostra porta. Puntate su di voi.

Se siete nati nella terza decade, molte cose vi sorprenderanno. Siate spontanei, sicuri di voi stessi e preparatevi a cambiamenti importanti.

Salute

Giove crea le condizioni migliori per il vostro benessere fino all'estate e Saturno per tutto l'anno. Sarete di buon umore, altamente motivati e avrete una buona percezione dei vostri bisogni mentali e fisici. Gestirete quindi le vostre energie con saggezza.

La piacevole conseguenza è che sarete performanti e resistenti. In aprile, giugno e luglio, Marte vi darà un'ulteriore spinta di energia. Potrete così affrontare progetti particolarmente impegnativi o scoprire un nuovo sport preferito.

Prima decade: dal 22 giugno al 1° luglio

Seconda decade: dal 2 al 12 luglio

Terza decade: dal 13 al 22 luglio

Ecco il video, in tedesco, di Monica Kissling: