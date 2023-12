I prossimi mesi saranno impegnativi per i Sagittario

Purtroppo il 2024 non sarà un letto di petali di rose per i nati sotto il segno del Sagittario. Saturno frena e deprime l'umore e la motivazione. Allo stesso tempo, Giove provoca aspettative esagerate.

Il Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre. AI generiert via Midjourney

Hai fretta? blue News riassume per te Ecco l'oroscopo annuale 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Leggete l'oroscopo del vostro segno zodiacale e lasciatevi ispirare. Secondo la tradizione, il 2024 è un «anno solare». In concreto, ciò significa che si tratta di sviluppare la vostra personalità.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi. Mostra di più

Nel 2024, il Sagittario può aspettarsi alcune difficoltà che dovranno essere superate con pazienza e perseveranza. Fortunatamente, i «corridori veloci» Mercurio, Venere e Marte saranno al vostro fianco con influenze ampiamente positive.

Vi rendono più facile affrontare la vita di tutti i giorni e portano almeno un piccolo progresso. Sfruttate con saggezza anche le piccole opportunità. La modestia non può nuocere.

Amore

Troppa routine e noia possono danneggiare l'armonia della relazione. Inoltre, i problemi non vogliono essere messi da parte, ma devono essere affrontati a fondo. Fate un lavoro di relazione onesto e intenso, soprattutto nella seconda metà dell'anno. I viaggi dell'ego sono puro veleno.

Monica Kissling blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze e workshop. Dal 1987 collabora con la stampa, la radio e la televisione. Offre consulti personali.

Tuttavia, ci sono anche momenti piacevolmente eccitanti in amore: a febbraio, aprile, luglio, novembre e dicembre. Siate meno testardi in questi casi, ma mostrate molto cuore ed emozioni.

Se siete single, dovreste diffidare dei rubacuori affascinanti, ma superficiali. Potete evitare il batticuore se guardate con occhio più critico la persona con cui state uscendo.

Lavoro e soldi

Saturno si trova in una posizione critica. Spesso vi manca la fiducia in voi stessi e l'assertività. Non lasciatevi mettere da parte.

A gennaio, febbraio e aprile dovrete mostrare i denti. Da giugno in poi, anche Giove, il vostro dominatore natale, sarà impegnativo. Così a volte ci si perde in rimuginazioni e dubbi, e poi si agisce in modo avventato senza considerare le conseguenze.

Tuttavia, in luglio/agosto e soprattutto in novembre e dicembre si possono fare buoni affari. Ma è necessario impegnarsi di più, dimostrare più perseveranza e, soprattutto, mostrare il proprio lato affidabile.

Salute

Saturno sconvolgerà i vostri circoli vitali a partire dalla fine di maggio. Ecco perché il concetto di prendersela comoda non deve esservi estraneo, ma è una chiave importante per il vostro benessere.

Quando lo stress vi sfugge di mano, dovete concedervi una pausa adeguata. Lo stress si farà sentire più del solito sotto orma di problemi di salute.

Lo sport agonistico non è la vostra fonte di giovinezza nel 2024, ma lo yoga, la meditazione e tutto ciò che calma la mente e il corpo.

Prima decade: dal 23 novembre al 2 dicembre.

Seconda decade: dal 3 al 12 dicembre.

Terza decade: dal 13 al 21dicembre.

Ecco il video di Monica Kissling, in tedesco: